єВідновлення в ПУМБ: выплата от государства, бонус на восстановление и кешбэк на товары для строительства и ремонта от банка
Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online – получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кешбэк на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.
ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення - государственной программе помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.
Чтобы принять участие в программе єВідновлення, необходимо:
- Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно
- Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія
- Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ
- Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр
- Получить подтверждение и денежные средства на карту єВідновлення от ПУМБ
Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:
- бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства
- кешбэк категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта
Эту категорию кешбэка можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц, удерживается налог на кешбэк в размере 19,5%.
Условия программы єВідновлення:
- средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме
- рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы
- пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны
- потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг
- оформление и обслуживание карты єВідновлення – бесплатное
- решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями
- средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращен в бюджет.