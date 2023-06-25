Финпомощь от американской организации HIAS: кто из украинцев может получить 6,6 тыс. грн

Американская организация HIAS уже запустила новый проект, выплачивающий украинцам помощь через благотворительный фонд "Право на защиту". На выплаты могут претендовать пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области, а также в Харьковской области.

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Выплата будет составлять 6660 грн на каждого члена семьи. Об этом говорится в сообщении "Право на защиту".

Кто может получить деньги?

Обратиться за денежной помощью смогут не только потерявшие жилье, бизнес, средства к существованию вследствие военных действий на этой территории, но и уязвимые семьи ВПЛ в этих областях (с двумя и более детьми, с людьми 55+, с беременными женщинами или молодыми мамочками с малышами до 2 лет, а также лица с инвалидностью, неполные семьи и т.п.).

Предпочтение отдается семьям переселенцев, вставших на учет в течение последнего месяца, даже если они не имеют вышеперечисленных уязвимостей.

Так, получить деньги могут следующие категории граждан :

семьи (ВПЛ), которые были перемещены в течение последних 30 дней;

пострадавшие семьи от обстрелов, семьи, потерявшие средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;

ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

1.имеют двух или более детей;

2. есть лица с инвалидностью;

3. семья ведется одним лицом (супругом или женщиной);

4. беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет;

5. имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

При этом не смогут обратиться с заявкой те семьи, которые уже получали выплаты от других международных организаций.

Как подать заявку?

Киевская область – г. Бровары, ул. Независимости 5 (вход со двора). График работы: будни, с 9:00 до 18:00.

Харьковская область – адреса и расписание работы мобильных групп по Харьковской области можно отслеживать по каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, при рождении ребенка украинки могут оформить помощь от государства онлайн. Для этого нужно зайти на официальный сайт Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.

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