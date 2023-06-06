Украинцам раздадут путевки для оздоровления детей: кто сможет получить помощь

С 1 июня 2023 года в Украине начался экспериментальный проект "Монетизация детского оздоровления по принципу "деньги ходят за ребенком". Теперь государство будет платить за путевки для детей, нуждающихся в социальном внимании и поддержке.

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Родители вместе с ребенком смогут вместе выбрать заведение, где ребенок захочет пройти оздоровление. Платить за это будет государство, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Место жительства ребенка, нуждающегося в государственной поддержке на оздоровление, должно быть зарегистрировано в пострадавшем от боевых действий регионе – это может быть любой населенный пункт на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской области.

Предполагается, что благодаря программе родители детей из этих регионов смогут выбрать заведение для оздоровления и время для поездки именно то, которое станет для них максимально комфортным. Кто может получить средства на приобретение путевки для ребенка:

кто-то из родителей или опекунов ребенка, воспитывающегося в малообеспеченной семье;

кто-то из родителей или опекунов ребенка с инвалидностью;

или ребенок из состава многодетной семьи.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, комментируя инициативу, отметила, что государство пытается хоть немного нивелировать те ужасающие процессы, которые сегодня переживают дети в Украине. Предоставление средств на оздоровление детей позволит поддержать их, особенно если дети находятся на границе с РФ или в регионе, где идут активные боевые действия.

С 1 июня семьи украинцев начали получать уведомления о возможности предоставления им государственной помощи на детское оздоровление. Если такого сообщения нет, можно проверить наличие семьи в списке самостоятельно на сайте проекта.

Если семья в перечне тех, кто имеет право на помощь, родителям ребенка/детей необходимо открыть карточку в АО КБ "Приватбанк". Карта должна быть со специальным режимом использования. Именно на эту карточку государство зачислит выплаты – это 14 165 грн на одного ребенка.

После зачисления средств на карту банка можно будет выбрать на сайте проекта одно из заведений оздоровления и отдыха высшей категории из перечня в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. 8 заведений присоединились к участию в проекте, все они расположены в карпатском регионе.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, граждане Украины могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Размер денежной помощи составляет 2200 грн. Потенциальными получателями ооновских денег могут быть жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы при условии, что они пострадали от войны в Украине.

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