Чиновники получили сотни тысяч за командировку за границу: куда ездят и сколько получают из бюджета

Украинские чиновники и работники правительства получили сотни тысяч гривен в виде командировочной платы. При этом часто суммы превышают 100 тыс. грн на человека за одну такую поездку.

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В частности, по данным Единого веб-портала использования публичных средств Spending, в мае-2023 глава Госэкспортконтроля Александр Павличенко получил в 136,5 тыс. грн за командировку в США.

Заместитель руководителя службы вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дарья Гайдай за рабочую поездку в Швецию получила в июне в 127,98 тыс. грн.

Немногим меньше – 126,91 тыс. грн – государство выплатило в мае замминистру экономики Игорю Фоменко. Оплачивали ему поездку в США.

Замминистру обороны Александру Полищуку государство в июне компенсировало траты на командировку в США в размере 119,74 тыс. грн. А и.о. главы – главному госинспектору по ядерной и радиационной безопасности Украины Олегу Корикову в июне заплатили 110,17 тыс. грн за командировку в США.

Немногим меньше – 94,26 тыс. грн – получила в июне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она ездила в командировку в Швецию.

Почти 80 тыс. грн государство выплатило в апреле директору Департамент по банкротству Министерства юстициии Владиславу Филатову за командировку в США. Около 77 тыс. грн в июне получил руководитель службы вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Каплун. Его также командировали в США.

Заместителю директора Департамента – начальнику Управления международной правовой помощи Министерства юстиции Екатерине Шевченко в июне выплатили в 66,75 тыс. грн за командировку в Словению.

Нардепам компенсируют затраты на жилье

Отметим: представителям власти государство компенсирует затраты не только на заграничные командировки, но и на аренду жилья. В частности, такие компенсации ежемесячно народные депутаты.

К примеру, в мае-2023 такую коменсацию получили 114 народных депутата. Общая сумма, по данным пресс-службы Верховной Рады, составила 2,714 млн грн.

В основном, компенсации были выплачены за апрель. Максимальная сумма – 19,5 тыс. грн. Однако некоторые народные избранники получили компенсации сразу за несколько месяцев, а потому выплаченные им суммі оказались довольно внушительными. К примеру:

Юлия Светличная (внефракционная) получила 78 тыс. грн за январь-апрель;

Евгений Пивоваров ("Слуга народа") за тот же период получил компенсацию в 77,7 тыс. грн;

Роман Соха (внефракционный) за тот же период – 68 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2023 года 396 получили 100% надбавки к своему должностному окладу за январь за "интенсивность труда". В среднем сумма выплат на одного депутата достигала 48,8 тыс. грн.

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