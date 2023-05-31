Грандиозная афера или гениальный ход? Как американец сколотил миллионное состояние на продаже обычных камней

Американец Гэри Росса Даля называют и гением маркетинга, и гениальным мошенником. Он изобрел "Pet Rock" – обычные камней с пляжа под видом домашних питомцев. Его идею окрестили "смехотворно успешной маркетинговой схемой", ведь она позволила обычному копирайтеру стать миллионером.

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Компания "Pet Rock" просуществовала на рынке не более пяти лет, но сделала ее создателя богачом. Успех "Pet Rock" пришелся на 1975 год – период повального увлечения американцев игрушками и другими "бессмысленными" подарками. Но Даль, по сути, разбогател не на камнях, а на картонной коробке, служившей упаковкой.

Даль в те годы работал внештатным рекламным копирайтером в Калифорнии. Как рассказывал сам предприниматель, идея создания "Pet Rock" родилась во время посиделок с друзьями в баре. Друзья Даля обсуждали то, как их коты и собаки портят мебель и как трудно ухаживать за домашними питомцами. На что сам Даль в шутку ответил, что ему не о чем беспокоиться, потому что у него есть "любимый камень".

Все посмеялись, но Даль решил, что удачная шутка может зайти дальше. Придя домой, он начал писать целое руководство для владельца гипотетического питомца-камня, в котором подробно описывалось, как с ним лучше обращаться, какие трюки он может выполнять (например, "притвориться мертвым") и как он может оставаться верным компаньоном благодаря своим "долгой продолжительность жизни".

"Никаких беспорядков. Никакой аллергии", – говорилось в описании "питомца". В дополнение к руководству Даль придумал картонную коробку с вентиляционными отверстиями, напоминающую ту, что используется в зоомагазинах.

"Если, когда вы вынимаете камень из коробки, он кажется взволнованным, положите его на старые газеты. Камень будет знать, для чего нужна бумага, и не потребует дальнейших указаний. Он останется на бумаге, пока вы его не перенесете", – говорилось в руководстве.

Воплотить необычную идею в жизнь Даля во многом заставило его шаткое финансовое положение. Копирайтеру едва ли удавалось платить по счетам. Далю помогли двое его коллег, Джордж Коукли и Джон Хегерти, которые стали инвесторами его на тот момент сомнительного проекта.

После этого Даль закупил первый ящик мексиканских пляжных камней менее чем по центу за штуку. Он знал, что нужно всего лишь красиво упаковать каждый камень, и они будут продаваться намного дороже, чем стоят.

Свой товар Даль представил на выставке подарков в Сан-Франциско в августе 1975 года. "Pet Rocks" появились на рынке как раз к Рождеству 1975 года. Вскоре они были представлены на вечернем шоу и в газетных статьях.

Всего за несколько месяцев было продано около миллиона камней. По словам Даля, такими продажами он доказал, что существует такое понятие, как "экономика для глупых".

"Людям чертовски скучно, они устали от своих проблем. Это ("Pet Rock". – Ред.) отправляет их в фантастическое путешествие – можно сказать, что мы упаковали чувство юмора", – рассказывал Даль журналу People в 1975 году.

Даль купил новую машину и переехал в дом с бассейном. Но мода на камни вскоре сошла на нет. Помешала сама простота идеи: хотя Даль зарегистрировал "Pet Rock" как торговую марку, ничто не мешало кому-то положить камень в коробку и продать его, и многие так поступали.

Даль предпринимал попытки продлить жизнь "Pet Rock". Например, в 1976 году вышла версия к двухсотлетию США с американским флагом. Также Даль продавал футболки и шампуни "Pet Rock".

Однако бизнес угасал. Кроме того, в конце 70-х первоначальные инвесторы "Pet Rock" Коукли и Хегерти подали на в суд на Даля. Они уверяли, что им мало заплатили, и в итоге Даль по решению суда выдал им шестизначную сумму.

Тем не менее, на деньги, заработанные на "Pet Rock", Даль и его жена спроектировали и построили бар Carry Nations Saloon в Лос-Гатосе. Были и другие идеи подарков, например, "набор для разведения песка" и Canned Earthquake, который состоял из кофейной банки с заводным механизмом, который заставлял ее прыгать по столу. И хотя такие игрушки приносили некоторую прибыль, успеха "Pet Rock" они не повторили.

Позже Даль вернулся к рекламе и написал книгу "Реклама для чайников", опубликованную в 2001 году. Даль умер 23 марта 2015 года в возрасте 78 лет.

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