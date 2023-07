"Халява" для айтишников в Украине закончилась? Число вакансий сократилась впервые за 10 лет, начались увольнения

В Украине на рынке IT впервые за 10 лет сократилось количество вакансий. Даже опытные айтишники жалуются: без опыта несколько лет назад работу найти было куда легче. Вместе с тем для украинцев сейчас – лучший период обучаться на IT, отмечают эксперты. Многие учебные заведения создали для украинцев бесплатные программы, а перспективы у рынка все еще крайне высоки. О том, что происходит с работой в IT, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Число вакансий для IT-специалистов падает: период роста закончился

"Такого не было даже когда я был джуном 7 лет назад. В 80% случаев просто никто не отвечает на отзыв, хотя я аплаюсь (подаюсь. – пер.) только на те вакансии, где есть метч (совпадение. – пер.) по всем пунктам", – жалуется украинец на специализированном форуме для IT-cпециалистов. Если до полномасштабной войны IT-cпециалистов в Украине не хватало, их заманивали на работу высокими зарплатами, тренажерами и лаундж-зонами, бесплатными обедами из ресторанов, офисами в центре столицы, то сейчас ситуация развернулась на 180 градусов.

Найм продолжается, но дефицита специалистов больше нет. По данным GlobalLogic (международная IT-компания, которая также имеет представительство в Украине), компании продолжают привлекать специалистов, хотя число вакансий в 2023-м уменьшилась уже на 13%. Падение зафиксировано впервые за 10 лет. Сейчас в Украине открыто всего около 200 вакансий.

"До полномасштабного вторжения индустрия испытывала нехватку квалифицированных специалистов, которые быстро могли бы адаптироваться на проекте. В 2023-м найм IT-специалистов уменьшился на 13%, но компании продолжают привлекать специалистов. По данным GlobalLogic, спрос и предложение в секторе сохраняются", – рассказывают OBOZREVATEL в GlobalLogic.

Антон Филькевич, руководитель департамента по поиску талантов ЕРАМ Ukraine (самая большая IT-компания в Украине) в комментарии OBOZREVATEL признает: из-за изменения ситуации на рынке пришлось изменить подход к поиску сотрудников.

"На 2023 год мы скорректировали наш процесс найма в соответствии с рыночным спросом и потребность в талантах закрываем за счет существующих специалистов, которые временно находятся без проектной работы", – говорит Филькевич.

Рекрутер одной из украинских IT компаний (название не указываем по просьбе рекрутера) Анна рассказывает OBOZREVATEL: найти работу в IT стало сложнее, особенно нетехническому персоналу (проектные менеджеры, офис менеджеры, рекрутеры, сорсеры, эйчары). Иностранцы не хотят подписывать новые соглашения, исходят из предыдущих проектов, потому что боятся форс-мажоров из-за полномасштабной войны.

"Больше всего ударило по административному персоналу, но продолжаем нанимать продажников и разработчиков, то есть тех, кто приносит деньги. От других коллег слышала примерно то же самое. Знакомый рекрутер потерял работу в западной IT-компании, потому что они решили полностью выйти из Украины, закрыли офисы. Сейчас нашел работу на значительно более низкую зарплату, но все равно радуется, потому что есть хоть какой-то доход", – рассказывает Анна.

Упали зарплаты и у рекрутеров. До вторжения неплохого рекрутера с несколькими годами опыта и со знанием английского можно было найти за $1000-$1500 плюс бонусы. "Недавно видела предложения за $500 и даже за $300 (вероятно, есть бонусы), и люди подавали резюме", – рассказывает Анна.

Еще в 2021-м на поиск разработчика со сложными стеками (специализацией) можно было потратить 8-10 писем. Разработчиков заманивали пособием на переезд, репетиторами, бонусами и зарплатами 3,5-8 тыс. долларов. Сейчас такого же специалиста можно найти за 4 тыс. долларов и за один месяц.

"Иностранцы напрямую нанимать тоже боятся, потому что из Украины специалист не уедет, а риски (ракетные удары, свет, мобилизация) останутся. Рынок сейчас принадлежит работодателям, хотя до вторжения он полностью принадлежал специалистам", – продолжает Анна.

Сокращают сотрудников не только в Украине. Во всем мире прошла волна сокращений (и это только первая). Увольняют сотрудников Twitter, Apple, Microsoft, Spotify IBM, Google, Amazon, Meta, PayPal, OLX. При этом украинский рынок пострадал даже сильнее: иностранные компании боятся работать с украинцами из-за рисков, связанных с полномасштабной войной.

Какие специальности в IT все еще пользуются спросом

Сейчас лучший период для обучения на IT-специалиста, но худшее время искать работу, добавляет рекрутер Анна. " Возможностей стало больше, многие западные компании предлагают учить украинцев бесплатно. Есть множество качественных онлайн программ. В то же время, порог входа значительно повысился, но это во всем мире. Поэтому научиться стало проще, а трудоустроиться – сложнее", – поясняет она.

При этом специалисты с базовыми навыки со временем вовсе потеряют возможность трудоустроится. Поэтому обучаться должны и те айтишники, которые уже имеют работу и навыки. В Бельгии уже сейчас каждая пятая вакансия в IT требует навыков работы с ChatGPT. Нейросети уже сейчас могут заменить простые обязанности многих специалистов, особенно начального уровня. Это касается и программистов, и дизайнеров, копирайтеров.

В GlobalLogic рассказывают: в Украине лучшими вузами, которые готовят IT-специалистов, считаются Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского, Львовская политехника, Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Львовский национальный университет им. И. Франко.

Значительная часть IT-инженеров получили образование по следующим специальностям: "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки", "Компьютерная инженерия", "Информационные системы и технологии". Также навыки, которые ценятся в отрасли, можно получить по таким аппаратным специальностям, как Встроенные системы авионики и Инженерия микропроцессорных систем.

Однако в IT есть и "самоучки", те, кто закончил специализированные курсы. "Обобщенный портрет претендента на IT-должность уровня Junior в 2023 году будет выглядеть следующим образом: выпускник КПИ имени Игоря Сикорского, обучавшийся по специальности "Инженерия программного обеспечения информационных систем". Он также мог пройти курсы GL BaseCamp для получения дополнительных практических навыков. Вероятно, этот молодой специалист начнет свой путь с trainee-позиций мануального (QA Manual) или автоматизированного (QA Automation) тестировщика", – рассказывают в GlobalLogic.

После начала полномасштабной войны часть айтишников была мобилизована, некоторые покинули территорию Украины незаконно. Проблема заключается в том, что бронировать сотрудников, оформленных через ФОП, невозможно. А большинство IT-специалистов работают именно через ФОП. IT-cпециалист Евгений выехал из Украины еще до начала полномасштабной войны. Планировал три месяца провести в ЕС, однако в результате так и не вернулся домой. Главное преимущество в Украине, говорит Евгений, возможность платить копеечные налоги. ФОП третьей группы (а именно так оформлено большинство программистов) до большой войны платило 5% единого налога, а после – и того меньше. В ЕС же во многих странах действует прогрессивная шкала налогообложения и за высокий доход IT-специалистов приходится платить до 40% налогов.

"Многие мои знакомые выехали, кто-то незаконно, кто-то уже находился за границей. Быть налоговым резидентом в ЕС это абсолютно неприятная штука. Платить нужно разницу в налогах, а тут она может быть и 40%, а у нас – всего 5%. Это равноценно тому, что ты переезжаешь в страну, где жизнь тебе обходится дороже и у тебя еще забирают грубо говоря треть твоей зарплаты", – рассказывает украинец.

Елена Свитличная из IТ Ukraine Association отмечает: в мире наблюдается другой тренд – нехватка технологических кадров. Доля IT в любом продукте или процессе растет по всему земному шару. Поэтому перспективы остаются положительными.

"Спрос на вакансии всегда зависит от трендов рынка. В Украине стремительно развиваются направления Defence Tech, Cyber Security, Health Tech, а также все, что связано с AI, AR, Data science, BlockChain, EdTech. Специалисты, которых можно привлечь под такие проекты, особенно с опытом, сейчас на "вес золота"", - пояснила она.

Существуют также профессии, на которые спрос есть всегда: это разработчики программного обеспечения в широком смысле, - фронтенд и бэкенд разработчики, веб-разработчики, разработчики мобильных приложений, а также аналитики данных, архитекторы информационных систем.