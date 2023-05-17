Из Украины массово пытаются вывозить валюту по поддельным документам

Украинцы стали чаще нарушать правила вывоза валюты за границу. Наличные зачастую пытаются вывезти по поддельным документам. Количество нарушений с января по середину апреля 2023 года оказалось в 3,5 раза больше, чем за весь 2022 год.

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Такие данные раскрыл и. о. главы Государственной таможенной службы ГТС Сергей Звягинцев на запрос портала "Минфин". По его словам, таможня за указанный период зафиксировала 233 случая нарушений. Сумма валюты, которую пытались незаконно вывезти, превысила 6 млн грн в эквиваленте.

Речь идет о банковские справках, которые обязательны для вывоза сумм от 10 тыс. евро и выше. Такие справки и пытаются массово подделывать украинцы.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения, когда на границах скапливались большие очереди, таможенники шли навстречу гражданам. Тогда принимали старые справки, выданные ранее чем за 90 дней до выезда.

Однако с начала 2023 года сотрудники таможни начали внимательно следить за справками. Каждый документ проверяли на подлинность, а именно: звонили в банк, чтобы убедиться, что справка была выдана конкретным работником на указанное в документе физлицо. После этого источники в Гостаможслужбе сообщали, что на границе нередко имели дело с фальшивками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом украинцам, которые вынужденно покидают страну из-за войны, развязанной РФ, рекомендуют не вывозить из страны наличные. Деньги советуют внести на банковские счета – так будет проще ими воспользоваться.

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