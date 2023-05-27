Кабмин выделил деньги на выплаты семьям погибших военных

Кабинет министров выделил 1,7 млрд грн на выплаты некоторым семьям погибших военных, а также тем, кто получил инвалидность в результате выполнения военных задач. Так, компенсации предусмотрены лицам с инвалидностью первой и второй группы в результате АТО/ООС и членам семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, благодаря правительственному решению компенсации получат более 770 человек, которые находятся в очереди на выплату и включены в списки по состоянию на 1 марта этого года.

В Украине семьи погибших военных имеют право на выплату в размере 15 млн грн (ее выплачивают в течение 40 месяцев). Кроме того, дети таких военных имеют право на пенсию по потере кормильца. Такое право также есть у родителей и жен погибших, если они нетрудоспособны. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 168. Выплату в размере 15 млн грн разделят между супругой (супругом – в случае гибели военной), детьми и родителями. Еще около 13 тыс. грн выплатят в качестве пособия на похороны (это пять прожиточных минимумов).

После обращения за выплатой в первую очередь можно получить 20% от суммы (это 3 млн грн). А остальные 12 млн будут выплачивать в течение 40 месяцев. Относительно пенсии – ее размер составляет 70% зарплаты погибшего военного. В случае если у него двое детей и будут назначены две пенсии, то размер каждой будет составлять по 50%.

Отметим, что право на пенсию в связи с потерей кормильца наступает независимо от продолжительности службы военного. Размер пенсии не может быть меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Это 4186 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!