Кабмин выделил деньги на строительство водопроводов: будет ли вода в Кривом Роге и других населенных пунктах

Кабинет министров провел внеочередное заседание и выделили 1,5 млрд грн на строительство магистральных водопроводов. Они должны обеспечить поставку воды в те населенные пункты, которые из-за подрыв Россией Каховской ГЭС рискуют остаться без водоснабжения.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кабмина. "Это будут водопроводы Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка", – поясняют в правительстве.

Водопроводы позволят поставлять воду в Никополь, Марганец и Кривой Рог. Работы, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже ведутся. Также выделили 846 млн грн четырем областям на обеспечение питьевой водой. Речь идет о Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

При этом сроки строительства и запуска водопроводов на данный момент не озвучиваются. В результате подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов оказалось затопленной, вред нанесен как экономике регионов, так и экологии. Масштабы разрушений и потерь можно будет оценить приблизительно через неделю, когда уровень воды опустится и можно будет начать работы по восстановлению и ремонту.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские войска совершили подрыв оккупированной Каховской гидроэлектростанции изнутри, используя взрывчатку. Детонацию они могли запустить дистанционно.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что своими действиями оккупанты решили разыграть особую "карту", но это грозит им самим. По ее словам, после осознания масштаба своих действий захватчики также приступили к эвакуации из опасных районов. Так, россияне, не имея существенных преимуществ на поле боя, в очередной раз прибегают к теракту для шантажа украинских сил.

В партизанском движении "Атеш" заявили, что подрыв Каховской ГЭС совершили российские военные с 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады (город Будённовск Ставропольского края РФ).