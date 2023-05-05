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Как оформить выплаты на детей по новым правилам: инструкция из трех шагов

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
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Выплаты на детей разрешили получать за границей

Украинцы даже во время пребывания за границей теперь могут оформить помощь при рождении ребенка. Делается это дистанционно – достаточно совершить три шага.

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Соответствующие правила уже утверждены постановление правительства. В Минреинтеграции предоставили подробную инструкцию по оформлению выплаты. Порядок действий такой:

1. Открыть счет в банке

Именно на этот счет будут поступать социальные выплаты. Счет можно открыть удаленно, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.

2. Заполнить заявление о назначении помощи

Форма заявления четко установлена, найти ее можно по ссылке  В заявлении понадобится указать персональные и контактные данные, а также вид денежной помощи (в указанном случае  "Помощь при рождении ребенка" в разделе "Государственная помощь семьям с детьми").

3. Отправить заявление и копии документов по почте

Понадобится предоставить бумаги, которые удостоверяют рождение ребенка. Письмо следует отправить по адресу органа соцзащиты по месту регистрации одного из родителей в Украине (список размещен на сайте Минсоцполитики).

Обращаться за помощью обычно можно в течение 12 месяцев после рождения ребенка. Однако на время действия карантина этот срок продлен непосредственно до отмены карантина плюс еще один месяц.

Как оформить помощь по рождению ребенка за границей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году изменился размер социальных выплат на детей. Прожиточный минимум для детей, который будет действовать в этом году, – 2272 грн для малышей до 6 лет и 2833 грн – от 6 до 18 лет. То есть в 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составляет:

  • ребенок до 6 лет – 4544 грн (2×2272 грн);
  • ребенок 6-18 лет – 5666 грн (2×2833 грн).

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