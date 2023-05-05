Как оформить выплаты на детей по новым правилам: инструкция из трех шагов

Украинцы даже во время пребывания за границей теперь могут оформить помощь при рождении ребенка. Делается это дистанционно – достаточно совершить три шага.

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Соответствующие правила уже утверждены постановление правительства. В Минреинтеграции предоставили подробную инструкцию по оформлению выплаты. Порядок действий такой:

1. Открыть счет в банке

Именно на этот счет будут поступать социальные выплаты. Счет можно открыть удаленно, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.

2. Заполнить заявление о назначении помощи

Форма заявления четко установлена, найти ее можно по ссылке В заявлении понадобится указать персональные и контактные данные, а также вид денежной помощи (в указанном случае "Помощь при рождении ребенка" в разделе "Государственная помощь семьям с детьми").

3. Отправить заявление и копии документов по почте

Понадобится предоставить бумаги, которые удостоверяют рождение ребенка. Письмо следует отправить по адресу органа соцзащиты по месту регистрации одного из родителей в Украине (список размещен на сайте Минсоцполитики).

Обращаться за помощью обычно можно в течение 12 месяцев после рождения ребенка. Однако на время действия карантина этот срок продлен непосредственно до отмены карантина плюс еще один месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году изменился размер социальных выплат на детей. Прожиточный минимум для детей, который будет действовать в этом году, – 2272 грн для малышей до 6 лет и 2833 грн – от 6 до 18 лет. То есть в 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составляет:

ребенок до 6 лет – 4544 грн (2×2272 грн);

ребенок 6-18 лет – 5666 грн (2×2833 грн).

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