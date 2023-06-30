Как перевести доллары и евро с карты на карту внутри Украины: "Приват" и Monobank раскрыли лазейки

В Украине ограничены валютные денежные переводы. Отправлять иностранную валюту за границу разрешается, но внутри страны такой перевод возможен только между ближайшими родственниками или на собственный счет.

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Как рассказали в государственном ПриватБанке, такие операции разрешены постановлением НБУ №5 от 2 января 2019 года. К ближайшим родственникам, пишет Finance.ua, относятся муж, жена, брат, сестра сын, дочь.

Однако такой список актуален именно для "Привата". В Monobank, к примеру, в него также входят родители (опекуны), племянники, бабушки и дедушки, внуки, дяди, тети, кузены и кузины. Впрочем, речь идет только о денежных переводах таким лицам только внутри "Моно" – между картами именно этого банка.

То есть узнавать список родственников, которым можно переслать валюту, нужно в конкретном банке. Кроме того, чтобы отправить кому-то валютный перевод, необходимо предоставить документ, подтверждающий степень родства.

Зачастую сделать это можно онлайн – в чате с оператором службы поддержки. Если речь идет о родителях или детях, достаточно свидетельства о рождении и/или браке. А вот если отправлять валютный перевод, например, племянникам, нужно уже больше документов:

свидетельство о рождении отправителя и свидетельство о рождении его брата или сестры, где видно, что у них есть общие родители;

свидетельство о рождении племянника, где видно, что брат/сестра – это его отец/мать.

Степень родства достаточно подтвердить один раз. Делать это при каждом переводе внутри банка больше не придется.

Как отправить валюту на счет в другом банке

В этом случае отправить валюту чаще всего можно только себе, а не родственникам (за некоторыми исключениями). И если валютные переводы внутри одного банка возможны по номеру карты, тот в случае со своим счетом в другом финучреждении, пересылку средств нужно оформить через систему SWIFT.

Комиссия за SWIFT-перевод берется в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на день фактической отправки перевода. В Monobank, к примеру, она составляет 12 долларов плюс 0,5% от суммы (максимум 90 долларов).

ПриватБанк разрешает перевести валюту в другой банк родственнику первой линии. При этом банк также запросит документы, подтверждающие степень родства.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время действия военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм.