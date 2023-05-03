Как правильно оформить отпуск: зарплата за время отдыха может даже увеличиться

В Украине размер зарплаты за месяц, в котором оформлен отпуск, может увеличится. Размер зарплаты зависит от того, захватывает ли период отпуска выходные дни.

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Это следует из Кодекса законов о труде (КЗоТ). Отпуск предоставляется с сохранением зарплаты, но здесь есть важный момент: считается оплата отпускных по-особому. Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше.

Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.

За каждый отработанный месяц полагается 2 дня отпуска. То есть если попросить отпуск через 2 месяца работы, по закону могут дать всего 4 оплачиваемых дня. По согласованию с работодателям отпуск можно оформить за свой счет.

"Ежегодные основной и дополнительный отпуска в первый год работы предоставляются работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии", - говорится в Кодексе Законов о Труде (КЗОТ).

Если непрерывно проработали как минимум 6 месяцев, то можно пойти в отпуск хоть на 24 дня. Правда, такой продолжительный перерыв в работе допускается, только если работодатель дал согласие.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января был введен новый вид отпусков. Согласно изменениям в ст. 10 и 25 Закона Украины "Об отпусках" речь идет о местной и добровольной пожарной охране.

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