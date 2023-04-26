Как правильно провести обмен или возврат некачественного товара: Госпотребслужба объяснила важные нюансы

Продавцы в Украине обязаны производить замену или возвращать деньги за товар неподобающего качества. Чтобы полноценно пользоваться таким правом, потребителям следует учитывать ряд важных нюансов, которые прописаны в законодательстве Украины.

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Об этом рассказала главный специалист управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области Марина Проскурняк. Она напомнила, что все право на обмен и возврат товаров зафиксировано в законе "О защите прав потребителей".

"Если дефекты товара обнаружились во время гарантийного срока, например, отклеилась подошва обуви или разошелся шов на платье, можно требовать замены товара на аналогичный или возвращения средств. Ведь такие недостатки возникают по вине производителя", – отметила Проскурняк.

Для получения права на обмен и возврат товара достаточно только показать продавцу чек на оплату. В случае отказа покупатель имеет право подать в суд. Также специалистка указала на важные нюансы:

если аналогичного товара для обмена нет в наличии, но он может появиться, покупателя могут попросить подождать, срок такого ожидания не может превышать 2 месяца, по их истечении продавец обязан вернуть деньги;

продавец некачественного товара может направить покупателя к производителю; однако на самом деле покупатель имеет полное право выбирать, к кому обращаться за заменой – к продавцу, или к производителю;

таблички "товар обмену не подлежит" в магазинах обуви и большинства других товаров являются незаконными, такое объявление можно сфотографировать и использовать как доказательство в случае обращения в суд, ведь деньги за некачественный товар должны вернуть в любом случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права покупателей. Один из таких случаев – требование заплатить за разбитые товары. Для этого представителям магазина сначала нужно доказать вину покупателя в суде.

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