Как рассчитать размер будущей пенсии в Украине: инструкция

Украинцы, которые хотят узнать размер будущей пенсии, могут сделать это самостоятельно. Весь расчет происходит в онлайн-режиме, без обращения в органы Пенсионного фонда.

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Для этого необходимо зайти на портал Пенсионного фонда и авторизоваться. После этого нужно открыть специальный калькулятор, говорится в материале OBOZREVATEL.

Пенсионный калькулятор – как пользоваться

Авторизоваться в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда нужно с помощью квалифицированного электронной подписи или системы интегрированной идентификации GOV ID или Дія.Підпис.

Выбрать алгоритм расчета пенсии – как по введенным данным, так и учитывая стаж, приобретенный на дату наступления пенсионного возраста.

Актуализировать данные трудовой деятельности – добавить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (если это необходимо).

Произвести расчет пенсии, нажав на кнопку "Сохранить и рассчитать".

Пенсионный калькулятор сформирует протокол с указанием всех составляющих вычисления: помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное.

Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда и доступны для просмотра в любое время. Количество запросов на расчет пенсии в случае изменения персональных данных не ограничено.

От чего зависит будущая пенсия

В Украине размер пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты человека. В 2023 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа. По сути, чтобы узнать будущий размер пенсионной выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года.

То есть, чтобы рассчитывать на пристойную пенсию, нужно иметь полный стаж и официально работать. Без официального оформления претендовать на достойную выплату не придется. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше – официальная "минималка" тут мало поможет.

Требования к стажу в Украине повышают ежегодно. В результате к 2028 году, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь 35 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя пенсия по состоянию на начало 2023 года составляла 4,6 тыс. грн. Денег на значительное повышение выплат нет. При этом остаются группы "особых" пенсионеров, среди которых прокуроры (в среднем получают 21,5 тыс. грн) и судьи (получают 96 тыс. грн).

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