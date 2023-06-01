Как разбогатеть украинцу: озвучены важные правила для всех 

Финансовые аналитики озвучили главные правила для того, чтобы стать богатым. При этом размер такого богатства необходимо определить самостоятельно, а перед тем, как искать возможность заработка, нужно разобраться со своими долгами.

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Издание Forbes опубликовало важные советы о том, как разбогатеть. И хотя стать миллионером с их помощью невозможно, соблюдение нескольких правил позволит значительно улучшить свое материальное положение.

Определите цель

Объективно оцените ситуацию и решите, чего вы хотите. Это может быть определенный заработок в месяц, либо накопленные на счету сбережения. Подумайте о крупных покупках, пенсии и т.д. Должна быть финансовая цель.

В первую очередь избавьтесь от долгов

Не все долги это плохо. Но если у вас есть потребительский кредит, минус на вашей кредитной карте, в первую очередь займитесь тем, чтобы избавиться от таких долгов. Кредиты с высокими процентными ставками - зло. Если у вас есть несколько кредитов, в первую очередь заплатите тот, по которому у вас самая высокая процентная ставка.

Создайте резервный фонд

Важно, чтобы у вас всегда был запас средств. В таком случае при необходимости потратить крупную сумму вам не придется снова брать кредит. Важно иметь столько денег, сколько вам хватит на три месяца жизни. Это неприкосновенная сумма.

Начните инвестировать

Попрощавшись с долгами и накопив запас, можно заняться инвестициями (а иногда и паралельно). Недостаточно просто экономить (но и это важно). Откладывайте деньги на банковском счету, покупайте акции, облигации, инвестируйте в образование. Главное - не просто тратить деньги, а делать все, чтобы они вернулись.

Диверсифицируйте свой портфель

Важно, чтобы вы использовали разные инструменты для инвестиций. Создание диверсифицированного портфеля означает понимание распределения активов - вложение ваших денег в сочетание различных классов активов в соответствии с вашими целями.

Увеличьте доход

Цель - добиться повышения на работе, разработать план увеличения своей эффективности. Если ваша работа не позволяет вам значительно увеличить доход, значит, время искать новую работу. Иногда стоит подумать о том, чтобы заняться собственным делом.

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