Как украинцам проверить свой тарифный план: инструкция для клиентов "Киевстар", Vodafone и Lifecell

Украинцы могут быстро и легко проверить свой тарифный план. Клиенты мобильных операторов, таких как "Киевстар", Vodafone или Lifecell, могут сделать это, набрав специальный код в телефоне, позвонив в службу поддержки или зайдя в мобильное приложение.

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О том, как украинцам проверить свой тарифный план – расскажет OBOZREVATEL.

Как проверить тариф в "Киевстаре"?

Служба поддержки

Если вы хотите узнать свой тарифный план и задать несколько вопросов своему мобильному оператору, наберите комбинацию 466*66 и нажмите кнопку вызова. Голосовой помощник назовет ваш тарифный план и дату последующего снятия абонплаты.

Специальная комбинация

Необходимо ввести комбинацию *100*01*2# и нажать кнопку вызова. После этого оператор пошлет вам сообщение, в котором вы увидите название своего тарифа.

Приложение "Мой Киевстар"

Приложение можно скачать на телефон. В "Мой Киевстар" можно посмотреть название тарифа, а также баланс денег на счете, дату следующего пополнения, остатки по мобильному интернету, звонки на номера и т.д.

Сайт "Киевстар"

Зайдя на сайт мобильного оператора, можно просмотреть свой тариф, для этого нужно только зайти в личный кабинет. В этом случае можно воспользоваться помощью в онлайн-чате. Для этого пройдите авторизацию – введите номер телефона.

Как проверить тариф в Vodafone?

Служба поддержки

Введите комбинацию 111*1 и нажмите кнопку вызова. Голосовой ассистент озвучит ваш тариф.

Специальная комбинация

Наберите *101# на клавиатуре и нажмите "Вызов". После этого на телефон придет сообщение с названием тарифа и балансом на счете.

My Vodafone

Тариф можно проверить в приложении оператора. Для этого нужно авторизироваться с помощью мобильного телефона (оператор отправит в SMS код).

Как проверить тариф в Lifecell?

Контакт-центр оператора

Наберите номер 5433, после чего попадете в голосовое меню, где выберите нужный пункт и получите всю необходимую информацию. В этот момент можно изменить тарифный план, подключить дополнительные услуги и т.д.

Специальная комбинация

Наберите с мобильного телефона *161# и кнопку вызова. Дождитесь сообщения с информацией.

Сайт Lifecell

На сайте оператора можно также проверить тариф. Для этого в правом нижнем углу нажмите на окно чата, напишите или выберите из предложенных вариантов вопроса. Будьте готовы, что вас попросят авторизоваться – ввести номер телефона.

По номеру мобильного телефона

Для этого зайдите в меню SIM-карты на устройстве. У разных производителей и моделей смартфонов путь к этому пункту может отличаться. Как правило, необходимо выполнить следующие три шага:

откройте "Настройки" на телефоне. Перейти к "Инструменты SIM-карты". откройте нужный раздел меню.

Приложение "Мой Lifecell"

Необходимо авторизоваться в приложении и перейти в соответствующий раздел, где будет указан ваш тарифный план.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Да, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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