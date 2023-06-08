Как украинцев обманывают при покупке одежды, заставляя платить больше: четыре уловки

Украинские магазины одежды используют ряд уловок для того, чтобы заставить покупателей платить больше и делать необдуманные покупки. О том, какие хитрости используют магазины и что стоит знать каждому украинцу – читайте в материале OBOZREVATEL.

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"Распродажа", "Минус 70%". Самый легкий способ привлечь покупателя – объявить выгодную акцию, огромную скидку и распродажу. Однако на самом деле часто стоимость вещей перед подобными акциями увеличивают, а уже со скидкой цена незначительно отличается от обычной. Кроме того, часто продают те вещи, которые по какой-либо причине "залежались" на складах.

1+1=3. Еще одна уловка, которая заставляет покупать больше - предложение о бесплатном третьем товаре. Например, при покупке двух пар носков третью вам предлагают бесплатно. Однако цена на одну пару может быть значительно выше, чем в соседнем магазины. И эти три пары по цене двух могут стоить столько же, сколько три пары носков без акции в соседнем магазине.

Обманчивые ценники. Маркетологи специально устанавливают цены, которые вводят покупателя в завблуждение. Вместо 1000 грн вещь могут продавать за 999 грн, хотя разница в стоимости составляет всего 1%, психологически у покупателя создается впечатление о значительно более низкой стоимости. Важно внимательно смотреть на ценник и не поддаваться обманчивым цифрам.

"Правильная" раскладка товара. Дорогой товар в магазинах размещают ближе к выходу. Так, чтобы значительная часть покупателей в первую очередь обращала внимание на те вещи, которые стоят значительно выше. Перед тем, как сделать выбор, пройдитесь по всем рядам.

Как ранее писал OBOZREVATEL писал о семи хитростях, которые используют супермаркеты для того, чтобы заставлять украинцев платить больше. Часто украинцы покупают то, что им на самом деле не нужно.

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