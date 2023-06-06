В Украине взлетел спрос на микрокредиты: годовая ставка достигает сотни тысяч процентов, а на бизнесе зарабатывают родственники экс-нардепа

В Украине за первый квартал на 37% взлетело количество выданных микрокредитов. Ухудшение финансового положения украинцев – секрет успеха микрофинансовых организаций. Однако клиентов таких компаний ждет неприятный сюрприз – реальная годовая процентная ставка достигает сотен тысяч процентов, должники очень быстро проваляются в долговые ямы.

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При этом есть вопросы и владельцам микрофинансовых организаций. Среди владельцев популярнейших компаний – партийцы Анатолия Шария, члены семьи экснардепов от "Оппозиционного блока". О том, какие условия действительно предлагают украинцам и кто на этом зарабатывает, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы переплачивают в тысячи раз

В Украине ежемесячно количество микрофинансовых организаций снижается, однако количество выданных кредитов растет. Объемы кредитования населения растут 9 месяцев подряд, и только за последний квартал увеличились на 37%, говорится в статистике НБУ. Такие компании предлагают кредитные ставки, в сотни раз превышающие банковские. Однако для получения ссуды в микрофинансовой организации не нужно ни приходить в отделение, ни подтверждать платежеспособность. Решение принимается в считанные минуты.

Главная проблема таких ссуд – огромные кредитные ставки. Их размер достигает сотен тысяч процентов в год. Хотя, предоставляя ссуду, никто не планирует возвращать деньги за год. Деньги предоставляются на период до одного месяца. Годовой процент рискует заплатить тот клиент, который откажется возвращать денежные средства.

Большинство микрофинансовых организаций обещают кредит под 0,01% в день. Компании действительно предлагают акции (для первого займа), однако такое предложение – попытка вовлечь клиента в микрокредитование. Credit7, например, на своем сайте обещает за кредит на 15 тыс. грн в месяц взять проценты всего в 45 грн.

Однако внимательный клиент может найти на том же сайте подлинные условия кредитного продукта. На первый кредит реальная годовая процентная ставка – от 30341,06 до 105015,32% (!) годовых. Практически любой клиент, который вовремя не вернет кредит, окажется в долговой яме. И, конечно, об этих условиях Credit7 предпочел бы не рассказывать. Но должен их публиковать на веб-сайте.

Судя по реестру судебных решений, львиную долю своих долгов Credit7 передает коллекторам. Например, в мае Шевченковский райсуд Запорожья обязал их клиента вернуть долг и проценты "Европейскому агентству по возврату долгов" (коллекторская компания). Последняя получила право потребовать долг от Credit7. Клиент брал ссуду на 10 тыс. грн, а насчитали к уплате ему уже 32,8 тыс. грн. Юридическое название Credit7 – ООО "Линеура Украина".

Похожую модель заработка использует и MyCredit. На сайте также обещание получить кредит под 0,01% в день, калькулятор, расчеты которого "подтвердят" низкую ставку. Славные отзывы вроде бы клиентов (при этом оставить свой отзыв на сайте невозможно). По закону компания должна указывать реальные процентные ставки и публиковать все условия займа . Документы действительно разместили на сайте, но спрятали их по ссылке мелким шрифтом в самом низу страницы.

Оказывается, реальная годовая процентная ставка – 820650%. Это фактически одна из самых больших ставок. Юридическое название компании "1 Безопасное агентство необходимых кредитов". Что интересно, в судах долги клиентов возвращает все та же коллекторская компания "Европейское агентство возврата долгов". Для сравнения, еще одна финансовая компания CreditKasa предлагает кредиты с реальной годовой ставкой в 279 354%, что также астрономическая сумма, однако в разы меньше конкурентов. Официальное название компании – "Укр Кредит Финанс".

Кто зарабатывает на кредитах?

MyCredit ("1 Безопасное агентство необходимых кредитов") официально владеют харьковчанки Елена Катеринчик и Наталья Гордиенко. Катеринчик дважды упоминается в финансовом отчете уже ликвидированной "Партии Шария". Она получила платежи от партии (по 500 тысяч гривен). Гордиенко возглавляла харьковскую областную организацию "Партия Шария". Гордиенко – бывшая супруга экснардепа-регионала Владимира Кацубы.

Судя по всему, вся семья Владимира Кацубы поддерживала Шария. Жена его сына Александра Татьяна Гузенко была в списке Партии Шария, а сам Шарий публиковал фото с членами семьи харьковчанина.

Еще один экснардеп, член "Оппозиционного блока" Андрей Киселев, имеет отношение к CreditKasa. Компанией владеет его зять Руслан Павлов. Также влияние на рынок микрокредитования оказывает еще один известный эксполитик – Сергей Тигипко. Он владеет "Европейским агентством возврата долгов", ему принадлежит часть компании "1 Безопасное агентство необходимых кредитов".

Участники рынка рассказывают OBOZREVATEL: в последнее время услуги микрокредитования действительно пользуются спросом, однако это трудный бизнес. Процент тех, кто не возвращает кредиты и до полномасштабной войны был высоким. Сейчас большинство должников не хочет платить. А судебные иски – длительный и ценный процесс.

Однако и заработки у таких компаний впечатляют. До полномасштабной войны, в 2021-м, согласно данным Youcontrol, выручка (не путать с прибылью) "Укр Кредит Финанс" достигала 3 млрд грн, а в 2022-м - 2,49 млрд грн. Финансовые компании работают законно, хотя часто с помощью маркетинговых приемов могут ввести клиентов в заблуждение.

Отметим, что ни один финансовый консультант не советует пользоваться микрокредитами. Большинство украинских банков предлагают своим клиентам кредитные карты с возможностью вернуть средства без уплаты процентов в течение льготного периода (двух месяцев). При этом даже в случае, если не возвратить деньги в указанный срок, размер процентов может быть в тысячи раз меньше, чем предлагают микрофинансовые организации.