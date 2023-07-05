Как не позволить мошенникам взять на вас кредит: объяснили в Дії

Зарегистрированные в Дії украинцы получают push-уведомления о проверке их кредитной истории. Таким образом мошенников лишили возможности незаконно оформлять кредиты на граждан или совершить другие противоправные деяния.

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Об этом рассказали в самом сервисе. Там отметили, что такое же уведомление поступит, когда украинцы будут:

получать карту с кредитным лимитом;

открывать кредит.

"Если кто-то проверяет вашу кредитную историю или же открывает кредит, вам приходит уведомление об этом в Дії. Открываете уведомление – переходите по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и можете быстро среагировать. Никто не сможет тайно оформить на вас кредит", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: большинство кредитных преступлений совершается с бумажными документами, "которые легко отксерить и воспользоваться данными". В этой связи украинцам посоветовали использовать их электронные копии.

Как не попасть на крючок мошенников

Проблема усугубляется тем, что в Украине разрешено оформлять онлайн микрокредиты (т. н. "деньги до зарплаты"). Обычно для этого необходимо зарегистрироваться на сайте микрофинансовой организации (МФО) и внести данные. Именно таким механизмом все активнее пользуются мошенники.

В Минюсте же отмечают: если вы стали жертвой мошенников, необходимо письменно обратиться к самой МФО, выдавшей кредит. От организации нужно требовать следующие документы:

копии кредитного договора с номером, датой заключения, реквизитами кредитора;

бумаги, которые подтверждают, кто именно заключал договор (является заемщиком);

В обращении также нужно описать ситуацию. В частности, указать, что вы не заключали договор о кредите, не получали средств (по возможности приложить выписки со счетов или предоставить другие доказательства). Также нужно высказать требование отменить начисление задолженности.

После обращения в МФО следует написать заявление в полицию. Кроме того, можно дополнительно обратиться в Киберполицию.

Еще одно обращение пишется в Национальный банк Украины. Для этого составляется жалоба на оформление онлайн-кредита посторонним лицом с использованием поддельных документов. После этого Нацбанк должен проверить МФО.

В случае, если все эти обращения не помогли списать задолженность, нужно идти в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Для рассмотрения дела нужно будет собрать все документы и доказательства того, что вы не регистрировались на сайте МФО, не заключали кредитный договор и вообще узнали о нем задним числом.

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