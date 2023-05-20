Какие профессии исчезнут в Украине: искусственный интеллект озвучил список

В Украине в результате развития искусственного интеллекта и автоматизации, как и во всем мире, может исчезнуть ряд профессий. Среди них, например, кассиры, юристы и аналитики данных.

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ChatGPT, чат-бот с элементами искусственного интеллекта (ИИ), на запрос OBOZREVATEL озвучил список профессий, которые могут исчезнуть из-за автоматизации. Вот некоторые профессии, которые могут быть под угрозой из-за автоматизации и развития ИИ:

Водители транспортных средств. С развитием автономных и роботизированных транспортных средств водители могут быть заменены автопилотами и системами искусственного интеллекта.

Работы на производстве. Работы, связанные с массовой производственной линией, могут быть автоматизированы с помощью роботов и систем ИИ.

Кассиры и рабочие в торговых заведениях. Самообслуживание и онлайн-торговля могут снизить потребность в кассирах и рабочих на складах.

Аналитики данных. Развитие алгоритмов машинного обучения и систем анализа данных может производить автоматический анализ больших объемов информации, что может уменьшить потребность в человеческих аналитиках данных.

Юристы. Некоторые рутинные юридические задачи, такие как подготовка договоров или регистрация документов, могут быть выполнены автоматизированными системами с юридическими функциями ИИ.

Банковские работники. Некоторые задачи в банковской сфере, например проверка кредитных историй или обработка финансовых транзакций, могут быть автоматизированы с помощью систем ИИ.

Стоит отметить, что ИИ не обязательно уничтожит эти профессии полностью, но может изменить характер и требовать новых навыков от работников. В то же время развитие ИИ также создает новые возможности для работы в новых областях, связанных с разработкой и управлением искусственным интеллектом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине в ближайшие годы ожидается рост реальных размеров зарплат. Важное условие для этого: окончания войны уже в 2023-м.

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