Каждый второй пенсионер не сможет получить пенсию в 60 лет: как рассчитать

В Украине как минимум каждый второй 60-летний не сможет выйти на пенсию в 60 лет уже через 4 года. Ежегодно требования для выхода на пенсию растут и с 2028-го они достигнут 35 лет стажа. Выполнить такую норму сможет в лучшем случае 50% украинцев.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, 63 года - от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет - от 15 до 20 лет стажа.

Ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы должны были подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017-м. Однак из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам лишились возможности официально работать.

Сейчас украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит норму для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила ввели для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

Что делать, если не хватает стажа?

Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда (для этого нужно зайти на портал). Затем стоит подсчитать, сколько стажа у вас будет к моменту вашего 60-летия и определить, хватит ли вам его.

Есть возможность докупить стаж. Если вы покупаете стаж непосредственно перед выходом на пенсию, каждый месяц будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 2 948 грн). Если же вы не работаете официально, вам не насчитывается стаж и до 60-летия еще есть время, вы можете постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1474 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня пересчитают часть пенсий. Речь идет о работающих пенсионерах, размер прибавок для них будет индивидуальным.

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