Коллекционеры готовы платить: какую монету из старых копилок можно выгодно продать

За монету номиналом 1 грн 1995 года в Украине могут заплатить более 20 тыс. грн. Такая цена актуальна не только для одной разновидности этой монеты, однако все другие одногривенники 1995 года тоже являются ценными.

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О том, как выглядит ценная 1 грн 1995 г., говорится на специализированном ресурсе "Монеты-ягодки". Самыми ценными являются две разновидности: 2АА2 и 1БАг:

2АА2 – это разновидность с тремя точками на гурте. Речь идет о надписи на "ребре" монеты – по сторонам даты там отчеканены по по три точки. Цена может достигать 22 тыс. грн – за такую цену монету продали в 2022 году.

1БАг – это 1 грн с гладким гуртом, т.е. без надписи. Такие монеты считаются пробными, их точный тираж неизвестен.

Также дорого можно продать 1 грн, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте – 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж также неизвестен.

Обычно монеты ценятся коллекционерами-нумизматами из-за своих особенностей. Однако 1 грн 1995 года ценная и сама по себе – ее тираж составил всего 52 тыс. шт.

Чтобы различать монеты, нужно уметь читать "коды" разновидностей. В них учитываются особенности штампа аверса (стороны с гербом) и реверса (стороны с номиналом), а также тип гурта (ребра монеты). Не имея таких знаний, лучше показать монету специалисту, он сможет точно определить ее тип.

Одну гривню 1995 года можно продать коллекционерам при личной встрече или через интернет аукционы. Желающих купить монету можно найти на аукционах "Віоліті", "Форум ИТК", Megalot и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

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