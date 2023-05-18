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Коллекционеры готовы платить: какую монету из старых копилок можно выгодно продать

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
474
Любая 1 грн 1995 года считается ценной

За монету номиналом 1 грн 1995 года в Украине могут заплатить более 20 тыс. грн. Такая цена актуальна не только для одной разновидности этой монеты, однако все другие одногривенники 1995 года тоже являются ценными.

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О том, как выглядит ценная 1 грн 1995 г., говорится на специализированном ресурсе "Монеты-ягодки". Самыми ценными являются две разновидности: 2АА2 и 1БАг:

  • 2АА2 – это разновидность с тремя точками на гурте. Речь идет о надписи на "ребре" монеты – по сторонам даты там отчеканены по по три точки. Цена может достигать 22 тыс. грн – за такую цену монету продали в 2022 году. 
  • 1БАг – это 1 грн с гладким гуртом, т.е. без надписи. Такие монеты считаются пробными, их точный тираж неизвестен.

Также дорого можно продать 1 грн, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте – 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж также неизвестен.

В целом монеты 1 грн 1995 г. имеют одинаковый дизайн

Обычно монеты ценятся коллекционерами-нумизматами из-за своих особенностей. Однако 1 грн 1995 года ценная и сама по себе – ее тираж составил всего 52 тыс. шт. 

Чтобы различать монеты, нужно уметь читать "коды" разновидностей. В них учитываются особенности штампа аверса (стороны с гербом) и реверса (стороны с номиналом), а также тип гурта (ребра монеты). Не имея таких знаний, лучше показать монету специалисту, он сможет точно определить ее тип.

Ценны монеты 1 грн 1995 г. – таблица

Одну гривню 1995 года можно продать коллекционерам при личной встрече или через интернет аукционы. Желающих купить монету можно найти на аукционах "Віоліті", "Форум ИТК", Megalot и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

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