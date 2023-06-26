Кому из военных в Украине выплачивают 100 тыс. грн вознаграждения: озвучены случаи, когда можно получить
В Украине военные получают выплаты в соответствии с должностным окладом, званием и заслугами во время службы. При этом некоторые имеют право на дополнительные 100 тыс. грн при условии выполнения определенных действий или мер. Среди таких – военные, которые вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в том числе находясь в первом эшелоне обороны или наступления.
Также на 100 тыс. грн могут претендовать защитники, выявлявшие воздушные цели соперника в районах ведения военных действий. Об этом рассказали специалисты "Юридической сотни".
Кто еще может получить выплату в 100 тысяч гривен?
- Вели воздушное сражение или совершали полеты;
- находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, действуя в мероприятиях по огневому поражению противника;
- воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;
- осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;
- выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;
- участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;
- отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.
Кроме того, выплату начисляют служащим, которые получили увечье или ранения во время защиты Родины, а также находятся на стационарном лечении.
Чтобы получить 100 тыс. грн, следует обратиться к командиру своей части, который выдаст приказ о назначении дополнительного денежного вознаграждения. К приказу необходимо приобщить все документы и доказательства, подтверждающие роль соискателя на средства в активных боевых действиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от определенных обстоятельств. В то же время деньги не будут получать только срочники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!