Кому из военных в Украине выплачивают 100 тыс. грн вознаграждения: озвучены случаи, когда можно получить

В Украине военные получают выплаты в соответствии с должностным окладом, званием и заслугами во время службы. При этом некоторые имеют право на дополнительные 100 тыс. грн при условии выполнения определенных действий или мер. Среди таких – военные, которые вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в том числе находясь в первом эшелоне обороны или наступления.

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Также на 100 тыс. грн могут претендовать защитники, выявлявшие воздушные цели соперника в районах ведения военных действий. Об этом рассказали специалисты "Юридической сотни".

Кто еще может получить выплату в 100 тысяч гривен?

Вели воздушное сражение или совершали полеты;

находились в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, действуя в мероприятиях по огневому поражению противника;

воевали на временно оккупированных территориях и между позициями войск;

осуществляли огневое поражение воздушных или морских целей;

выводили воздушные суда из-под удара врага с исполнением взлета;

участвовали в боевых действиях на кораблях, катерах, судах в морской или речной акватории вне пунктов базирования;

отражали вооруженные нападения на охраняемые объекты, освобождали их от оккупации и насильственного завладения оружием и боевой техникой.

Кроме того, выплату начисляют служащим, которые получили увечье или ранения во время защиты Родины, а также находятся на стационарном лечении.

Чтобы получить 100 тыс. грн, следует обратиться к командиру своей части, который выдаст приказ о назначении дополнительного денежного вознаграждения. К приказу необходимо приобщить все документы и доказательства, подтверждающие роль соискателя на средства в активных боевых действиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать сумму средств в зависимости от определенных обстоятельств. В то же время деньги не будут получать только срочники.

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