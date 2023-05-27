Кому придется вернуть пенсии в бюджет: названы случаи

В Украине в рамках проверки (верификации) часть пенсионеров ежегодно остается без выплат. Не станет исключением и 2023 год. Верификация проходит автоматически, а по ее результатам отменить выплату (или даже забрать уже начисленные деньги) могут по целому ряду случаев. К примеру, если окажется, что пенсионер надолго выезжал за границу, скрывал дополнительный доход, или же фальсифицировал документы.

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Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Отметим, в рамках проверок (их проводят и Пенсионный фонд, и Минфин, и Минсоц) может оказаться, что пенсионер является переселенцем и не проживает по месту регистрации, или же по какой-то причине не получал выплату в течение шести месяцев, длительное время находился за территорией Украины. Во всех этих случаях государство имеет право не платить деньги такому пенсионеру.

По каким причинам могут забрать пенсию:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Отметим, в реестре судебных решений можно найти сотни решений о том, чтобы взыскать у пенсионера часть выплаты, которая была неправомерна выплачена.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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