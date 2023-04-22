Кому в Украине добавили к пенсии 5,3 тысячи гривен: озвучены суммы повышений

В Украине за год самые большие прибавки к пенсиями получили судьи. Они получили прибавку в размере 5,3 тысячи гривен. а их средняя выплата составила 97,7 тыс. грн.

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Об этом идет речь в отчете Пенсионного фонда, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, в Украине пенсии получают 10,69 млн человек. При этом судьям гарантирована особая выплата, размер которой неограничен.

Если обычный пенсионер не может получать больше 20,9 тыс. грн, то размер выплаты судьи уже приближается к 100 тыс. грн. Те, кто вышли на пенсию по достижению пенсионного возраста, в среднем получают выплату в размере 5144 грн.

Средняя пенсия в Украине за год (с апреля 2022-го до апреля 2023-го) выросла с 4370 до 5238 грн. Ниже прожиточного минимума пенсию получают 69 тыс. украинцев. Это те пенсионеры, которые не имеют достаточного количества стажа для полной выплаты. В среднем они получают всего 1240 грн (год назад было 1132 грн).

Пенсию по выслуге лет, на которую имеют право льготные категории (это те украинцы, которые работали в вредных для здоровья условиях) получают 567 тыс. человек. Сейчас их средняя пенсия составляет 9173 грн, а год назад было 7240 грн.

Отметим, в Украине формула расчета пенсии не позволяет получать высокую выплату. Дело в том, что за каждый отработанный год можно получить всего 1% расчетного заработка. И при этом расчетный заработок чаще всего значительно ниже, чем последняя зарплата.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине необходимо повысить пенсионный возраст. Такое решение уже приняли во всех странах Европы.

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