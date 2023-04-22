Кому в Украине платят 130 тыс. грн: названа самая выгодная профессия

В Украине самую высокую среднюю зарплату получат Symfony-программисты. Исходя из анализа размещенных вакансий, их зарплата составляет до 200 тыс. грн (средняя – 130 тыс. грн).

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Symfony-программисты должны владеть навыком работы с фреймворком Symfony. Они создают внутреннее наполнение сайта. То, что не видят обычные пользователи, но обеспечивает работу сервисов.

"Нам нужно человек, который умеет принимать на себя ответственность, принимать непосредственное участие в проектировании API, умеет писать легко масштабируемый код", - говорится в одном из объявлений. Среди требований в вакансиях:

уверенное знание PHP (6+ лет)

коммерческий опыт на Symfony 3+ года

знание git и git-flow (squash, merge, etc)

знание Docker

Отметим, что в Украине программисты фактически могут работать на международный рынок. Поэтому заработные платы таких специалистов в несколько раз выше, чем в среднем на рынке. Кроме того, их зарплата чаще всего зафиксирована в долларах. Поэтому в результате девальвации гривны размер их заработной платы в национальной валюте значительно растет.

Следует отметить, что далеко не каждый программист может получить работу в международной компании и рассчитывать на заработную плату. Новичок без опыта работу может получать около 30 тысяч гривен. А для того чтобы получить вакансию с заработной платой в 130 тысяч гривен, нужен опыт работы от 5 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые специалисты могут получать от 40 тысяч гривен без высшего образования. Специалисты рабочих специальностей пользуются спросом на рынке труда.