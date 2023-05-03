Кому в Украине платят от 60 тыс. грн: из-за войны среди высокооплачиваемых появилась еще одна вакансия

В Украине в результате большой войны среди высокооплачиваемых вакансий появилось предложение для военнослужащего. В среднем они могут претендовать на заработок в размере 72,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Самая высокая средняя зарплата традиционно у программистов. Angular-разработчик (занимается разработкой веб-приложений) в среднем может зарабатывать 85 тыс. грн.

Список самых высокооплачиваемых вакансий в Украине:

Angular-разработчик 85000 грн

Военнослужащий 72500 грн

IOS-программист 70000 грн

C# программист 70000 грн

Программист Java 70000 грн

Тим лид 70000 грн

Full stack программист 63500 грн

C++ программист 62500 грн

Разработчик мобильных приложений 62500 грн

Зернотрейдер 60000 грн

Отметим, по данным work.ua, самую высокую среднюю зарплату платят в Киеве. Согласно данным объявлений об открытых вакансиях, в столице могут зарабатывать в среднем 19 тыс. грн. Меньше всего могут зарабатывать в Сумах (в среднем 12,5 тыс. грн).

В результате полномасштабной войны в Украине сократилось количество открытых вакансий. Ситуация постепенно стабилизировалась, однако уровень заработных плат с учетом инфляции снизился. Кумулятивно рост цен за два года может составить около 45%, при этом за этот период заработные платы повысили незначительно и не всем.

Результаты опросов, которые регулярно проводят крупные кадровые порталы, показывают, что большинство работодателей хотят повышать зарплаты. Однако далеко не у всех есть такая возможность. Кроме того, в отличие от периода до февраля 2022-го индексации зарплат всем сотрудникам не будет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам предлагают сезонную работу в Польше. Размер зарплат зависит от условий работы и компетенции работника, однако в среднем беженцы могут получать около 1 тыс. долларов.

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