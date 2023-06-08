Конверт и марку с русским военным кораблем продают за 50 тыс. грн: почему такая цена. Фото

В Украине на аукционе продают нашумевшую в 2022 году марку "Укрпочты" с конвертом "Русский военный корабль... все!". Цена лота составляет 49 тыс. гривен.

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Об этом свидетельствуют данные объявления на Violity. Продавец отмечает, что марка и конверт были погашены в первый час продаж 23 мая 2022 года, что является редкостью.

Марка относится к серии F. Кроме даты погашения уникальности конверту с маркой придают:

правильное склеивание и расположение на конверте марки с муфтой (а не отдельно);

четкий штамп погашения (на двух частях читаются слова и даты);

аннулирование в виде крейсера "Москва".

Это не единственное объявление, в котором предлагается купить легендарную марку и конверт "Укрпочты". Есть и более доступные по цене варианты. Например, комплект из непогашенных 6 марок по Украине, 6 международных марок, 5 конвертов и 5 открыток можно купить или продать за 6500 грн. Впрочем, такой набор имеет значительно меньшую коллекционную ценность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году "Укрпочта" резко нарастила продажу марок. В первую очередь – за счет продажи т. н. "военных" экземпляров.

Так, по сравнению с 2021 годом, доход от их продажи вырос на 1000%. Самих же марок, отмечается, было реализовано в 6 раз больше.

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