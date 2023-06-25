Лишение прав, штраф и конфискация авто: как в Украине могут наказать подвыпивший вождение

В Украине самые большие штрафы водителям предусмотрены за вождение в нетрезвом состоянии. В случае, если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, это наказывается 17 000 грн с лишением удостоверения на 1 год.

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OBOZREVATEL расскажет, как наказывают водителей за вождение в нетрезвом состоянии, рассказывает OBOZREVATEL.

Штрафом в размере 34 000 грн с лишением водительского удостоверения сроком на 3 года наказывается, если водителя задержали повторно. При этом, если водителя задержали два раза в течение одного года, выписывается штраф 51 000 грн с лишением удостоверения на 10 лет и конфискацией авто.

Кроме того, штраф в размере 40 800 грн выписываются водителям за отказ от учета предмета алкогольного опьянения.

За что еще наказывают водителей?

За отсутствие прав или регистрационного документа на авто – штраф 425 грн.;

за поездку на незарегистрированном авто, без номерного знака или номерами, заляпанными грязью – штраф 850 грн;

за нарушение ПДД, что привело к аварийной ситуации – 850 грн;

ДТП, в результате которого были повреждены другие автомобили, – штраф 1190 грн;

за нарушение скоростного режима в населенных пунктах в пределах 20-50 км/ч – 340 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские водители могут узнать, есть ли у них штрафы по номеру машины. Один из самых простых способов это сделать – просмотреть в приложении Действие.

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