Монету 10 копеек в Украине продают за 20 тыс. грн: как выглядит экземпляр, на котором можно заработать

В Украине продают ценную монету 10 копеек 1992 года за 19 900 грн. Особенность монеты заключается в том, что она изготовлена из магнитной стали с латунным напылением.

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Об этом свидетельствуют данные одного из украинских аукционов. Отмечается, что монета относится к разновидности 1.2ААм, которая сама по себе не является редкой. Однако необычный материал делает экземпляр ценным.

Нумизматы отмечают, что магнитные 10 коп. 1992 года действительно встречаются редко. Такую монету непросто найти не только в обращении, но и на аукционах.

Автор объявления отмечает, что вес монеты составляет 1,58 г, а диаметр – 16,33 мм. Среди особых характеристик – утолщенный средний зуб трезубца на аверсе и мелкая насечка на ребре. Кроме того, гроздья №2 на реверсе монеты имеют форму прямоугольного треугольника.

В целом известно довольно много разновидностей 10 копеек 1992 года, отмечают эксперты портала "Монеты-ягодки". Среди этих монет есть как рядовые экземпляры, так и очень редкие.

"Монеты номиналом 10 копеек отчеканены на Луганском станкостроительном заводе. Во время чеканки использовались разные типы штемпелей, поэтому появилось большое количество разновидностей", – объясняют специалисты.

Самыми ценным считаются разновидности 1.14ГАм, 1.34АБМ, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг и 4ВАм. Одна такая монета встречается реже чем на 30 тыс. других 10 копеек. Поэтому нумизматы готовы платить за такие экземпляры, даже если они в плохом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры в Украине готовы дорого платить за 5-копеечные монеты 1992 года выпуска. Тем не менее речь идет далеко не обо всех 5 копейках этого года. Большинство из них ничего не стоят, а ценными считаются три разновидности, за которые можно выручить до 6000 грн.

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