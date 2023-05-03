Мошенники обещают по 6600 грн всем украинцам до 2008 года рождения: как работает схема

В украинских соцсетях и чатах распространяются сообщения о том, что президент Владимир Зеленский якобы узаконил выплату 6600 грн для всех украинцев до 2008 года рождения. Это фейк, который распространяют мошенники.

Видео дня

К сообщению прилагается видео с телесюжетом о том, что украинцы могут оформить денежную помощь от международных организаций. А для получения выплаты предлагают перейти по одной из ссылок, отмечают аналитики проекта "Без брехні".

Если перейти по указанной ссылке, пользователь попадет на очередные Telegram-каналы с однотипными названиями "Доброго вечора, ми з Житомира, Рівного, Дніпра" и т. д. То есть обман используется для накрутки количества читателей в этих каналах.

Аналитики отмечают, что видео в сообщениях о "выплатах" вырвано из контекста и никак не подтверждает суть фейкового сообщения. На официальных сайтах органов власти нет упоминаний ни о каких подобных указах президента.

Кроме того, указ о выплате 6600 грн всем взрослым украинцам не может существовать в принципе. Президент Украины не имеет никаких полномочий давать указания международным организациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, также мошенники в Украине получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. Еще в марте киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся таким видом мошенничества.

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