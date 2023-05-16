Мошенники оформляют кредиты на украинских военных: как действует схема и как защититься

В Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Преступники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников "снимают" остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.

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Об этом рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА, в комментарии OBOZREVATEL. При этом военные могут обезопасить себя.

Как не стать жертвой мошенников?

Данильченко отметила, что военнослужащие могут защититься от мошенников, идентифицировав себя через мобильные операторы. Для этого необходимо привязать SIM-карту к своему паспорту.

"Если человек долгое время не выходил на связь, то его номер использовали для того, чтобы восстановить SIM-карту. Например, с использованием последних 3 цифр номера. По разным схемам происходило восстановление, но предварительно они собирали информацию о тех людях. Поэтому мы рекомендуем, чтобы идущие на фронт знали, что в случае потери на долго мобильной связи есть риск использования SIM-карты", – сказала эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы больших сумм денег.