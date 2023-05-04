Мошенники охотятся за карточками украинцев в Telegram: как обезопасить себя

В Telegram взлетело количество фейковых чат-ботов украинских банков. Мошенники создают их для того, чтобы узнавать личные данные украинцев и воровать деньги с их карт.

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Чтобы обезопасить себя, следует внимательно проверять, на настоящий ли чат-бот финучреждения вы попали. Об этом рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, в комментарии OBOZREVATEL.

"В Telegram необходимо обязательно проверять, это тот самый бот, которым вы пользовались, или это оригинальный бот банка. Надо просматривать, есть ли там синяя галочка, хотя злоумышленники даже научились ее пририсовывать. Рекомендую: если вы раньше не пользовались банковскими чатами -ботами, если не можете различить, не уверены в этом, то лучше воспользоваться какими-либо другими вариантами сервисов. Например, можно зайти в интернет-банкинг", – объясняет эксперт.

Она отметила, что у Telegram есть много подделок чат-ботов, потому что на платформе есть проблемы с блокировками. "Они не так быстро реагируют, и несколько дней боты продолжают свое существование даже в случае, если они были уже обнаружены и банк подал заявку на блокировку", – сказала она.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что мошенники получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. Эксперт рассказала, как не попасть в ловушку преступников.

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