Мошенники продают квартиры украинцев, которые выехали за границу: как работает схема

В Украине мошенники по поддельным документам продают или сдают в аренду квартиры тех, кто находится за границей. За последние два меся было как минимум два подобных случая.

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Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Иван Кудояр. Так, по его словам, мошенники находят квартиры тех украинцев, которые выехали за границу и проникают в их квартиры. Далее по доверенности (фальшивой) или без нее сдают квартиры арендаторам.

"Потом подделывают паспорт на имя владельца квартиры (на "черном" рынке фальшивый документ обойдется мошенникам от 200 до 2000 долларов, в зависимости от качества и наполнения). Далее аферисты либо подделывают правоустанавливающие документы, либо получают дубликаты документов. Потом мошенники показывают квартиру потенциальным покупателям, продают по заниженной стоимости", – пишет Кудояр.

Отметим, для оформления продажи квартиры нотариус или регистратор обязан проверить подлинность документов. Если же окажется, что сделка была оформлена по фальшивым документам, ее можно расторгнуть через суд.

"Если по каким-либо причинам ваша квартира не внесена в реестр имущественных прав, то советую внести. Работайте с проверенным риэлтором. Во всяком случае он может заподозрить что-то неладное, а в случае обмана станет вашим свидетелем", – отметил Кудояр.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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