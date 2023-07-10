Мошенники создают фейковые сборы от имени украинских военных: как распознать аферистов

Мошенники выманивают у украинцев деньги посредством фейковых объявлений о сборе средств от имени украинских защитников. Для придания этим объявлениям правдоподобности они добавляют в них фото раненых реальных бойцов и просят сбросить деньги на лечение.

Видео дня

Схему раскрыли фактчекеры проекта "По ту сторону новостей". Они отмечают: желая надавить на эмоции украинцев, мошенники от имени раненого солдата рассказывают, что от него все отвернулись, он остался совсем один и помощи ему ждать не от кого.

"Это пример циклического фейка, который каждый раз упаковывается под новую легенду. Суть та же: публикуют душераздирающее объявление типа "Меня зовут…. Я тяжело ранен, от меня все ушли, помогите, перешлите какие-нибудь средства…". Только ворованные фото тасуют. А чтобы труднее было проверить, выдают их за вымышленных персонажей", – объясняют фактчекеры.

Вычислить мошенников несложно

Примечательной особенностью таких объявлений, подчеркивается, является периодическое практически полное переписывание объявлений. В Facebook это можно понять, просмотрев историю изменений поста.

"Автор [одного из] мошеннического сообщения "Наталья Шумакова" впоследствии отредактировала его до неузнаваемости и опубликовала вместо него другое объявление, тоже фейковое. Если в первой редакции она откровенно выманивает средства на мошенническую карточку, то во второй пытается затянуть читателей, которых подкупила жалостливая история, на телеграмм-канал. Схема простая: больше читателей – больше рекламы, а значит, и больше денег", – объясняют фактчекеры.

Как распознать мошенническое объявление

Выявить мошенническое объявление можно и по другим признакам. В частности, отмечают аналитики, по:

попыткам авторов объявления сыграть на чувствах сострадания и вины;

часто используемым прописным буквам и эмодзи;

отсутствию ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ;

публикации на странице якобы солдата других просьб о помощи "часто с одинаковым текстом".

В связи с этим, резюмируют фактчекеры, стоит каждый раз тщательно проверять, кому вы собираетесь оказывать помощь. И, соответственно, не участвовать в сомнительных сборах.

"Помогайте только в том случае, если на 100% уверены, что помощь поступит тому, кому нужно", – призывают они.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!