Можно экономить сотни гривен в месяц: 7 продуктов, которые вы не решались замораживать

Замораживать для долгого хранения можно не только сезонные продукты, но и те, которые вы точно не успеете съесть и собираетесь выбросить. Таким нехитрым способом можно экономить по несколько сотен гривен каждый месяц, ведь продукты портятся у всех, особенно в летнюю жару.

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Семь таких продуктов назвала британский эксперт по замороженным пищевым продуктам Кейт Холл. "Если срок годности определенных ингредиентов в вашем холодильнике регулярно истекает, это значит, что вам не удается использовать эту еду в полном объеме. В таком случае эти продукты нужно просто заморозить" – уверена Холл.

В украинских реалиях один замороженный шарик моцареллы может сэкономить 60-120 грн. Если выбросить такой продукт, его стоимость уйдет в мусорное ведро. К тому же придется потратить еще столько на новую моцареллу, когда она вам все же понадобится.

Хотя у большинства людей "замороженные продукты" ассоциируются с продуктами, купленными в магазине, или блюдами, приготовленными партиями, наши морозильники действительно могут сохранить почти все продукты в виде отдельных ингредиентов. Поступая таким образом, мы можем не только сократить количество отходов, но и насладиться большим разнообразием пищи... Средняя семья потенциально могла бы экономить, просто питаясь той едой, которую они уже купили", – считает эксперт.

Какие продукты можно заморозить

Яйца (не в скорлупе!)

Их можно заморозить как желтки (со щепоткой соли или сахара, чтобы не стали слишком липкими), как белки или взбить все вместе. Холл рекомендует замораживать яйца в формочках для маффинов, кубиков льда или в плоских порционных пакетах для заморозки. Такие яйца можно использовать для выпечки, омлетов и других блюд.

Вареные макароны и рис

"Если вы когда-нибудь приготовите слишком много пасты или риса, просто промойте остатки под краном с холодной водой, чтобы быстро охладить их, слейте лишнюю воду, а затем заморозьте, разложив на противне (чтобы они не замерзли в виде твердого комка)", – отмечает эксперт. Потом продукт можно просто разогреть в микроволновой печи.

Песто

Соус песто можно заморозить в формочках для льда, а потом хранить получившиеся кубики в пакете. В дальнейшем их можно разморозить в холодильнике, чтобы использовать холодными, или добавить прямо в блюдо во время термообработки.

Морковь

Самый простой вариант – натереть морковь на терке и заморозить, разложив на лотке, чтобы у не получился сплошной кусок. После заморозки следует переложить натертую морковь в пакет. Продукт можно использовать для приготовления термически обработанных блюд без предварительной разморозки.

Картофель

"Спасите свой картофель от мусорного ведра, приготовив пюре и заморозив его в пакетах для заморозки. Оно займет минимум места в морозильной камере и может быть разогрето прямо из замороженного состояния в микроволновой печи или на сковороде", – рекомендует эксперт. Во время разморозки пюре нужно медленно нагревать и помешивать, пока не испарится лишняя вода.

Также можно заморозить жареный картофель, фри и картофель в мундире. Эти блюда также можно разогреть из замороженного состояния.

Сыр

Не выбрасывайте сыр, который не успеете съесть до истечения срока годности, советует Холл. Вместо этого она рекомендует натереть сыр и заморозить на лотке или подносе. Уже замерзшие кусочки сыра можно потом пересыпать в пакет для экономии места в морозилке.

Такой сыр можно использовать прямо из морозильной камеры для приготовления лазаньи, запеканки из макарон и многого другого. Также можно приготовить и заморозить бутерброды с сыром, которые потом разогреваются в микроволновке.

Бананы

Перед заморозкой бананы нужно очистить и нарезать ломтиками. Эти кусочки следует заморозить выложенном бумагой противне.

"После заморозки храните бананы в пакете. Их можно использовать прямо из морозильной камеры в смузи или положить в замороженном виде в кухонный комбайн и взбить в полезное мягкое мороженое", – говорит Холл.

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