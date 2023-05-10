На Кипре открыли охоту на пособников российского олигарха Усманова: используют досье от США

США передали Кипру досье на 800 страниц о людях и компаниях, которые в нарушение санкций оказывали российскому услуги миллиардеру Алишеру Усманову. Помощь подельников на Кипре дала миллиардеру возможность скрывать свое огромное состояние от санкций.

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Как пишет The Guardian, всего США планирует подготовить три подобных отчета. Документы призваны помочь властям Кипра в расследовании, которое стартовало в апреле. Оно касается местных жителей и компаний, попавших под санкции США и Великобритании за сотрудничество с российскими бизнесменами.

В частности, по данным британского правительства, кипрские компании, включая крупную юридическую фирму, помогли Усманову (находится в санкционных списках Британии и США) управлять собственностью Sutton Place – поместья Тюдоров 16-го века в графстве Суррей, Англия.

Кипр из-за его популярности в среде российских олигархов называют "Москвой в Средиземноморье". Как заявил президент Кипра Никос Христодулидис, в 2023 году остров начинает "новую эру", которая положит конец сомнительным финансовым связям с РФ.

"Крайне важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с должной серьезностью и сделали все возможное, чтобы никто не позволил никому очернить имя страны", – сказал Христодулидис. Он подчеркнул, что Кипр обязан бороться с нарушениями санкций, чтобы сохранить свою репутацию делового центра.

Усманов является одним из богатейших россиян и имеет обширные связи с российской властью. В Кремле миллиардеру поручают управление финансовыми потоками, также его называют доверенным посредником президента РФ Владимира Путина. По данным Forbes, состояние Усманова составляет 14,4 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Лазурном берегу Франции обнаружили десятки особняков, квартир и земельных участков принадлежат одиозным олигархам и пропагандистам РФ, причастным к разжиганию и спонсированию полномасштабного вторжения. Приспешники диктатора Путина умудряются обходить европейские санкции, переписывая свое имущество на жен, любовниц и дальних родственников.

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