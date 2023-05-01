Нашествие фейковых чат-ботов в Telegram и охота на карты украинцев за границей: названы топ-схемы мошенников

В Украине активизировались мошенники – они охотятся за банковскими карточками граждан как в стране, так и за ее пределами. В частности, на платформе Telegram взлетело количество фейковых чат-ботов украинских банков.

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Об этом рассказала Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, в комментарии OBOZREVATEL. Она рекомендует пользователям быть осторожными и внимательно проверять чат-боты.

"В Telegram следует обязательно проверять, это ли тот самый бот, которым вы пользовались, оригинальный ли это бот банка. Надо просматривать, есть ли там синяя галочка, хотя злоумышленники даже научились ее пририсовывать. Рекомендую, если вы раньше не пользовались банковскими чат-ботами и если не можете различить, не уверены в этом, то лучше воспользоваться какими-нибудь другими вариантами сервисов. Например, можно зайти в интернет-банкинг", – объясняет эксперт.

Почему в Telegram много мошеннических чат-ботов?

Данильченко отмечает: в этой системе много подделок, поскольку есть проблема с блокировками. "Они не так быстро реагируют, и несколько дней боты продолжают свое существование даже в случае, если они были уже обнаружены и банк подал заявку на блокировку", – сказала она.

Схема №2 – счета украинцев "грабят" за границей

В Украине изменилась пропорция людей, которые становятся жертвами фишинга, больше в пользу тех, кто находится за пределами государства. Дело в том, что в нашей стране ранее была введена система фильтрации доменных имен на национальном уровне, но за рубежом она не действует.

"То есть все провайдеры по "черному" списку проверяют и не дают возможности гражданам попасть на фишинговый сайт. Злоумышленники теперь таргетируют свою рекламу о фишинговых сайтах на граждан, находящихся за границей. Там (за рубежом. – Ред.) такая фильтрация не происходит", – сказала Данильченко.

OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве стражи порядка разоблачили и задержали псевдоменеджера популярного интернет-магазина амуниции. Злоумышленник за время своей "деятельности" обманул украинских военных по меньшей мере на 60 тыс. грн.

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