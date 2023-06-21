Назначение пенсии украинцам: как не получить меньшую выплату из-за ошибки

Украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Особенно это касается пенсионеров, родившихся в начале года или в его конце.

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Рекомендуется подавать заявление о назначении пенсии заранее, за 1-2 месяца до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает "Социальная платформа".

Как пример, издание приводит историю 60-летней читательницы, которая достигла пенсионного возраста в январе 2023 года, но заявление написала в декабре 2022 года. Дело в том, что согласно законодательству, украинские пенсионеры имеют срок в три месяца с даты наступления пенсионного возраста, чтобы подать заявление на назначение пенсии.

При этом специалисты ПФУ советуют подавать заявление раньше, за месяц или даже за два до даты наступления нужного возраста – чтобы успеть собрать все необходимые документы.

Именно это в случае женщины привело к тому, что ей назначили меньшую пенсию, чем она могла бы получать. Потому что для расчетов средней заработной платы, которая пойдет за основу выплат, опять же согласно действующему законодательству, для нее взяли период в три года, предшествовавшие представлению заявления – то есть, период 2019-2021 годов, когда зарплаты были меньше.

"Это означает, что размер пенсии будет ниже, поскольку средняя зарплата по стране в 2022 году выше, чем в 2021. Но если заявку подают в 2023 году, то будет учитываться заработная плата за 2020-2022 годы, которая может быть выше, это касается и последующих лет", – отметили эксперты.

То есть такой простой шаг, как не спешить с подачей заявления на назначение пенсионных выплат по возрасту, может способствовать получению большей пенсии. Особенно если пенсионер достигает соответствующего возраста в декабре или январе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу. Для этого нужно подать свои документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

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