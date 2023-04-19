Названо "лучшую защиту" от роста цен: что должна сделать каждая семья во время кризиса

В Украине инфляция по итогам 2022-го достигла 26,6%. При этом динамика заработных плат не позволяет компенсировать рост цен. Финансовые аналитики уверены: лучший способ "защитить" бюджет семьи - провести инвентаризацию своих профессиональных навыков и найти новый способ заработка.

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Среди возможных вариантов: сдавать свободную комнату в аренду или использовать сайты для поиска работы для фрилансеров. Как пишет издание CNBC, такие советы озвучил сертифицированный специалист по финансовому планированию Лазетт Рейни Брэкстон. Эксперт говорит: важно быть "творческим".

Например, семьи со свободной комнатой могут подумать о сдаче ее в аренду. По словам Брэкстона, люди могут использовать свои профессиональные навыки, такие как графический дизайн или копирайтинг, чтобы начать подработку за дополнительные деньги. Для этого можно использовать специальные сервисы, например Upwork.

lВ качестве альтернативы, семьи, которые хотели бы сократить расходы, должны сначала перечислить все расходы и рассмотреть компромиссы, сказал Брэкстон. "Как часто вы пользуетесь определенным платным сервисом, на который подписаны", – рассказывает эксперт.

"Лучшая защита от инфляции – это знать свои настоящие потребности и принять тот факт, что цены выросли", – сказал Брэкстон. Вместе с увеличением доходов также стоит рассмотреть варианты сокращения расходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине любой работающий может увеличить размер своей будущей пенсии на 50%. Правда, для этого придется добровольно увеличить свой пенсионный возраст.

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