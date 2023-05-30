Названы самые востребованные специальности: в Украине бесплатно учат на операторов дронов и сварщиков

В Украине самые востребованные вакансии – для специалистов рабочих профессий. Среди них швея, слесарь, водитель, токарь. При этом в Государственном центре занятости можна бесплатной пройти обучения на оператора дрона, сварщика и другие популярные специальности.

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Об этом "Главкому" рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. Так, 22% всех зарегистрированных в организации вакансий – для рабочих, которые владеют инструментами. Это, к примеру, специалисты, которые обслуживают оборудование, швеи, токари, электросварщики.

На втором месте по популярности (17%) – водители и машинисты (в том числе водитель погрузчика, трактора и т.д.). На третьем месте (15%) – специалисты с высшем образованием. Речь идет об учителях, фармацевтах, инэенерах, врачах общей практики, семейных врачах.

Повары, парикмахеры, соцработники – 13% от всего количества вакансий. При этом на одно рабочее место рабочего – три безработных. Конкуренция на вакансии для продавцов – шесть человек на место.

Тем украинцам, профессии которых больше не пользуются спросом, предлагают провести бесплатное обучение от центра занятости. Выбирать можно из 95 рабочих профессий. Среди них, например, оператор дрона, водитель, повар, швея и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине в 2024 году минимальную зарплату планируют повысить с 6700 до 7651 грн. При этом такое повышение не компенсирует общий уровень инфляции за прошедшие два года.

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