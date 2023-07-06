НБУ изменит правила с августа: будут ли блокировать счета за зарплаты в конверте и к чему готовиться

В Украине с сентября НБУ изменит правила пополнения счетов наличкой с помощью терминалов. Постепенно финансовый мониторинг и борьба с теневыми доходами ужесточается. Это приведет к тому, что рано или поздно каждому украинцу придется легализовать свои доходы.

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О том, чего ждать украинцам и как изменится ситуация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и зачем изменится в Украине с августа?

"Десять лет назад у нас обнал был на таком уровне, что вы просто не поверите. С карт физлиц снимали шестизначные суммы, заказывали на кассах. Одна известная в узких кругах группа наняла 500 человек, каждый из которых ежедневно снимал сотни тысяч гривен. А некоторые открывали себе счета ФОПов и проводили обнал, годами уголовные дела тянутся", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудник отдела финансового мониторинга

Уровень теневой экономики в Украине все еще один из самых высоких в Европе, хотя при этом благодаря ужесточению финансового мониторинга обналичить, легализовать заработанные в тени деньги стало сложнее. Наличку практически невозможно проследить, однако легально также ее сложно воспользоваться. Крупные покупки (от 50 тыс. грн) должны происходить по безналу.

Каждый украинский банк обязан проводить первичный финансовый мониторинг. Задача: не позволить клиентам использовать инфраструктуру банка для того, чтобы отмывать, обналичивать, легализовать доходы. Национальный банк не отвечает за уровень теневой экономики, однако при этом следить за тем, чтобы банки проводили финансовый мониторинг и выполняли все нормы закона.

С августа Нацбанк всего лишь изменил требования к квитанциям. В них должны быть указаны номера телефонов тех, кто пополняет карту. Это не означает, что НБУ таким образом решил победить теневой оборот налички. Кроме того, идентификация требуется и сейчас при пополнении на сумму от 5 тыс. грн.

При этом, если вы хотите заплатить за коммуналку, купить билет (поезд, автобус, проездной и т.д), заплатить за штраф, оплатить налоги, то в таких операциях мобильный номер телефона можно не указывать. "Национальный банк Украины уточнил требования к предоставлятелям платежных услуг и их коммерческим агентам во время проведения ими операций по внесению наличных денег, в частности через ПТКС", – пояснили в НБУ.

Я получаю зарплату в конверте. У меня могут заблокировать счета?

Ни один банк публично не одобрит зарплату в "конверте". Фактически это теневые деньги, с которых не заплачены налоги. Однако если клиент банка регулярно получает одинаковые суммы, не совершает подозрительные операции (подозрительной может считаться в том числе слишком частые операции с наличкой, дробление переводов и т.д.), вероятно, проблем не возникнет.

Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, рассказывает OBOZREVATEL: прежде всего любой украинец должен подумать о том, зачем он открывает счет в банке, затем указать достоверную информацию (как он будет использовать счет, какие у него доходы и т.д). "Если вы указываете зарплату, которая не объясняет ваши переводы, заявляете, что открываете карту для получения зарплаты, а на самом деле ежедневно получаете переводы за оплату каких-либо услуг, вы рискуете привлечь внимание финансового мониторинга", - поясняет эксперт.

В одном из украинских банков OBOZREVATEL рассказывает: многие украинцы не хотят открывать депозиты на сумму от 400 тыс. грн, так как не хотят (или не могут) подтвердить источник своих доходов. Однако на самом деле финансовый мониторинг не создает ограничения, а всего лишь ужесточает контроль.

"Есть постановление НБУ №60, банк, любой банк не только наш, обязан попросить клиента подтвердить источник средств. Если это перевод, пополнение счета, открытие депозита на сумму от 400 тыс. грн, то это обязательно. Но не только при таком условии у клиента могут попросить документы. Но тут еще от клиента зависит, если есть данные о его финансовом состоянии, если он получает на карту нашего банка зарплату, если он активен, то операцию могут провести и без дополнительной проверки", – поясняют в банке.

То есть, если это операция на 400 тыс. грн, подтверждение происхождения средств обязательна, независимо от того, какой это клиент. При этом если вы попытаетесь "дробить" сумму, например, через день проводить операцию на 50 тыс. грн, банк все равно это заметит, а сама процедура дробления станет основанием для внимательной проверки клиента. Некоторые банки в таком случае могут вовсе закрыть счет клиента и предложить ему перевести остаток средств в тот банк, который укажет уже бывший клиент.

Подтвердить источник своего дохода можно с помощью справки о зарплате (ее можно получить на работе, в Пенсионном фонде). Даже если вы сейчас не работаете, но работали, например, в прошлом году, справка о предыдущем доходе также удовлетворит банк. Также можно показать документ о том, что вы продали недвижимость, авто и т.д, или сдаете имущество в аренду.

Также можно предоставить документ о праве на наследство, или даже выигрыш в лотерее, копию налоговой декларации с отметкой контролирующего органа. В банке должны гарантировать, что полученную информацию они разглашать не будут (кроме как по решению суда).

Чтобы защитить себя от будущих проблем – декларируйте свои доходы, настаивайте на официальном оформлении и выплату белой зарплаты.