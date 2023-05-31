Не дайте себя обмануть! Как супермаркеты заставляют украинцев платить больше: семь "уловок", которые можно обойти

Украинские супермаркеты используют ряд уловок для того, чтобы заставить платить клиентов больше. Для этого дешевый товар прячут на нижних полках, свежую продукцию – дальше от той, срок годности которой истекает. Кроме того, покупателям предлагают акции, в результате которых платить за товар придется больше.

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О том, как обойти уловки супермаркетов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Покупайте товар с нижних полок

На уровне глаз (150-175 см) ставят ту продукцию, которую хотят продать покупателю. Чаще всего именно этот товар приносит больше прибыли супермаркету. Он может быть дороже, однако покупатели чаще всего покупают то, что легче заметить. Чаще всего внизу под дорогим товаром находятся более дешевые аналоги.

Начните покупки с самого конца супермаркета и двигайтесь к кассе

Чаще всего в рядах дорогой товар размещают на полках справа (так как покупатели чаще всего идут по торговому залу от входа до конца супермаркета). Продукты расставлены так, чтобы покупателю хотелось купить дорогой продукт, который он сразу увидит на входе. Лучше всего начать покупки с конца магазина (и покупать товары строго по ранее составленному списку).

Игнорируйте акции

Часто по акции продают товар, срок годности которого истекает. Более того, иногда цена до акции может быть даже ниже, чем во время "специального предложения". Кроме того, когда вам предлагают купить три товара по цене двух, хорошо подумайте, нужна ли вам дополнительная упаковка продукта.

Продукты лучше покупать не на выходных и не вечером

В моменты, когда магазины максимально заполнены, покупатели неосознанно делают больше покупок. В такие моменты тяжелее сосредоточиться, кроме того, срабатывает ажиотаж. Когда все вокруг покупают большее количество продуктов, это подталкивает вас также купить лишнее.

Проверяйте чек

После того, как кассир посчитал стоимость вашей покупки, проверьте чек. Иногда кассиры специально либо нечаянно дважды пробивают товар, либо считают цены по более высоким ценам. Поэтому тщательно проверяйте свой чек.

Проверяйте ценники

Часто на кассах и в торговых залах за один и тот же товар указывают разную цену. Супермаркеты объясняют это тем, что не успели провести переоценку. Однако по закону вы имеете право купить товар по той цене, которая указана в торговом зале.

Не делайте покупки у кассы

Супермаркеты специально размещают у касс товар, который чаще всего вам не нужен. Это эмоциональная покупка: батончики, зонтики, жвачки. От большинства таких товаров можно легко отказаться.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, какие права есть у украинцев в супермаркетах и на что стоит обратить внимание, делая покупки в супермаркете.

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