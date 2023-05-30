Новый курс доллара, тарифы и налоги: что ждет украинцев в июне

Часть украинских пенсионеров в июне получит пересчитанные выплаты. Размер повышения при этом будет индивидуальным. Кроме того, возможно незначительное подорожание доллара, повышение тарифов на ток и окончание льготных налогообложения для мелкого бизнеса.

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О том, что ждет украинцев в июне и к чему стоит готовиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара в июне может незначительно увеличится

В Украине средняя стоимость доллара по состоянию на конец мая составляет около 37,2 грн. Вероятно, уже в июне процесс укрепление гривни остановится. Однако при этом ожидать резкого подорожания доллара также не стоит, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его оценкам курс будет находиться в пределах 38 грн за доллар.

Разница между официальным (36,6 грн за доллар) и наличным курсом останется незначительной (в пределах 2,5%). "Наличный курс валют, несмотря на незначительные ситуативные колебания в 0,3-0,5 грн, будет оставаться в майском коридоре 37-38 грн за доллар", – поясняет эксперт.

В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной. Зерновая сделка продлена, Украина получает финансирование от западных партнеров. Незначительные колебания на наличном рынке не превысят коридор в плюс-минус 5%.

Рынок недвижимости останется в сложной ситуации

Эксперт рынка недвижимости Юлия Грамотная считает: любые прогнозы в условиях полномасштабной войны невозможны. Сейчас рынок находится в тяжелой ситуации. В первую очередь речь идет о столице: тут из-за регулярных ракетных обстрелов со стороны РФ в мае спрос на жилье значительно снизился.

"В Киев не приезжают те, кто раньше приезжал искать работу. Сейчас не приезжают и переселенцы. Им не хочется выезжать из одного города, который постоянно обстреливается, в другой город, которые также постоянно обстреливаются", – отмечает эксперт.

Крайне сложная ситуация и в строительстве. Чаще всего застройщики используют перекрестное финансирование. Следующий дом они строят за счет прибыли от предыдущей очереди. В результате происходит "строительная пирамида" и как только останавливаются инвестиции, пропадает возможность продолжать строительство. Продажи остановили, строительные работы значительно подорожали.

Тарифы на электроэнергию могут вырасти

В Украине в июне должны были повысить тарифы на электроэнергию. Однако, вероятно, повышение отсрочат до июля. НКРЭКУ уже подготовил рекомендации о повышении стоимости тока для населения до 2,88 грн за кВт*час (на данный момент при потреблении в месяц до 250 кВт*час электроэнергии нужно платить 1,44 грн, а при потреблении больше – 1,68 грн).

По правилам Кабинет министров должен своим постановлением изменить тариф. Но по состоянию на конец мая такое решение до сих пор не приняли. Это сложное политическое решение, которое согласовывается с офисом президента. Минэнерго рассматривает десятки вариантов пересчета цен, однако эти сценарии остаются в стенах Кабмина.

Сейчас есть два нерешенных вопроса: останется ли льготный тариф при потреблении небольшого количества кВт*час тока в месяц, каким будет новый тариф (звучат варианты от 2,4 до 2,88 грн за кВт*час). Решение о повышении тарифов должны принять летом. Без этого денег на восстановление энергоструктуры и даже на генерацию электроэнергии может не хватить.

Последний "льготный" месяц для "ФОПов"

Июнь – последний месяц льготных условий для физлиц-предпринимателей. Уже в июле в Украине отменят льготные налоговые условия для физлиц-предпринимателей. Законопроект №8401 под авторством Кабмина уже принят за основу. В результате:

с 1 июля отменят ставку для "ФОПов" третей группы (повысят с 2% до 5%);

льготу при налогообложение "ФОПов" первых двух групп отменят;

Кроме того, с июля начнут штрафовать бизнес за отсутствие РРО, а документальные проверки возобновят. Такие новшества прописаны и в меморандуме с МВФ. Украина взяла на себя обязательства вернуть старые правила и налоговые ставки для физлиц-предпринимателей. Это позволит пополнить бюджет страны дополнительно на миллиарды гривен.

Пенсии пересчитают, новые выплаты получит до полумиллиона украинцев

В Украине в июне произойдет перерасчет "задним числом" тех выплат, которые должны были пересчитать еще в апреле. Речь идет о пенсионерах, которые продолжили работать. По закону каждые 24 месяца после назначения (или последнего перерасчета) им должны повышать выплаты.

Не имеет значения, сколько дополнительно стажа вы получили: или вы работали все 24 месяца, или всего два месяца, вы имеете право на перерасчет. Всего в Украине работать продолжают около 500 тыс. пенсионеров. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от стажа и зарплаты. Для кого-то, как отмечают в ПФУ, это может быть около 100 грн, а для других – 1000 грн. Правда, на значительную прибавку могут рассчитывать только те украинцы, у которых белая зарплата в разы выше средней по стране.

Следующий перерасчет пенсий ожидается только в июле и он коснется ученых, журналистов, чиновников (тех, кто успели выйти на пенсию по специальным правилам). При этом специальные правила назначения пенсий уже отменили. То есть повышать пенсий будут тем, кто вышел на пенсию до 2017-го. Прибавка будет в размере 19,7%.

Также в июне может увеличиться дефицит электроэнергии. С повышением температуры растет потребление тока, как следствие, есть риск возобновления графиков отключений. Однако в "Укрэнерго" считают, что дефицит можна будет покрыть за счет роста генерации со стороны альтернативных источников (солнечные станции), а также благодаря наращиванию импорта тока.