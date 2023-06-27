Новый курс доллара, цены и пенсии: что ждет украинцев в июле 

В Украине курс доллара в июле будет оставаться в стабильном диапазоне. При этом ожидается перерасчет пенсий для некоторых категорий (повышение составит около 20%), подорожание бензина и изменения ситуации на рынке труда.

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Что будет с курсом доллара в июле

Значительного изменения в стоимости валюты ожидать не стоит. Вначале июля курс будет составлять 37 грн грн/$, отметил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Разница между курсами покупки и продажи останется в диапазоне 15-25 копеек", – пояснил аналитик. Девальвация гривни возможна только при условии, если значительно ухудшится ситуация на фронте. В таком случае негативные ожидания на рынке повлияют на спрос и предложения валюты.

Курс доллара в первую очередь зависит от международной финансовой поддержки Украины. Это - основной источник пополнения валюты в стране. Ожидать резких скачков курса не стоит: причин для этого нет. Сезонные колебания в этом году (как и в прошлом) неактуальны как на рынке валют, так и на большинстве других рынков.

Национальному банку удалось добиться стабилизации наличного курса доллара вблизи официального. Проблемы возникали с обменниками, которые фактически за счет дополнительных комиссий якобы за поврежденную валюту применяли 10% (что фактически привело к снижению фактического курса продажи), однако эту уловку удалось ликвидировать.

В Украине может значительно подорожать бензин

С 1 июля в Украине повысят НДС на нефтепродукты (с 7% до 20%). Это приведет к постепенному повышению стоимости бензина. По мере исчерпывания запасов, стоимость топлива будет увеличиваться. Согласно прогнозам НТЦ "Психея", я бензин А-95 в Украине может стоить 56,56 грн/л, а ГП – около 53 грн/л. В свою очередь автогаз – подорожает до 31,91 грн/л.

Решение снизить налоги на топливо приняли после начала полномсштабной войны. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что это было ошибкой. "Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", - говорит депутат.

С одной стороны, повышение ставок приведет к росту цен, с другой - позволит увеличить поступления в бюджет. Также стоит отметить, что подорожание не будет равномерным.

Пенсии пересчитают, но не всем

В Украине с 1 июля повысят пенсии для тех украинцев, которые выходили на заслуженный отдых по специальным правилам. Это журналисты, чиновники, ученые и т.д. Сейчас эти категории украинцев выходят на заслуженный отдых по общим правилам, но те, кто успели ими воспользоваться, до сих пор получают более высокие пенсии.

Выплаты в июле им повысят на 19,7%. При этом индексацию минимальной пенсии (ранее происходила ежегодно, последний раз в декабре) в 2023-м отменили. По правилам размер индексации должен покрывать как минимум прошлогодний уровень инфляции. То есть минимальную пенсию в текущем году должны были повысить на 26,6%. Это решение отменили из-за проблем в бюджете. Но если бы пенсии повысили, к концу года минимальная пенсия должна была составить 2 650 грн. Однако выплата останется на уровне 2093 грн.

Что будет с рынком труда

В июле, как отмечают специалисты, может обострится ситуация на рынке труда. Уже сейчас работодатели заявляют о значительном дефиците кадров. В июле, при стабильной ситуации в экономике, спрос на работников будет расти, а число соискателей сокращаться. "Рынок соискателя возвращается", – констатирует операционная директор компании GRC Наталья Слинько. По ее словам, количество вакансий зашкаливает и уже достигает уровня до полномасштабной войны. В то же время количество специалистов, которые ищут работу, значительно меньше.

О дефиците рабочих кадров говорят и крупные компании. Самая большая проблема, объясняет Слинько, – найти специалиста с опытом работы. Для обучения ресурсов нет, иначе тот, кто будет обучать, не сможет выполнять свою основную работу. "Есть несколько причин такой ситуации. Это и мобилизация мужчин, и внутренняя миграция, которая влияет на структурную безработицу. Переезжают люди в те регионы, в которых их навыки не затребованы. Получается, что запросы работодателей и навыки соискателей не совпадают в некоторых специальностях", – говорит эксперт.

В то же время ожидать роста зарплат не стоит. У компаний нет возможности провести масштабную индексацию заработных плат. Вместо этого зарплаты будут повышать только тем, кого больше всего ценят и от кого зависят рабочие процессы.