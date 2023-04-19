Обещают выплаты от ПриватБанка, а на самом деле обчищают банковские карточки: раскрыта схема мошенников

В украинских соцсетях массово распространяются сообщения от якобы представителей государственного ПриватБанка. Гражданам предлагают "помощь от благотворительного фонда" и дают ссылку на сайт, через который можно якобы получить деньги.

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На самом деле сайт не имеет никакого отношения к ПриватБанку и благотворительному фонду финучреждения. С помощью фейковой ссылки мошенники собирают данные, чтобы обчистить банковские карточки украинцев, сообщают фактчекеры волынского проекта "Брехунець".

"Ресурс, который выдает себя за фонд ПриватБанка "Помочь просто", достаточно похож на оригинал. Но если обратить внимание на саму ссылку, можно заметить лишние цифры и буквы, которых обычно нет у оригинальных сайтов", – отмечают специалисты. Так выглядит фейковый линк: blago-privat24. pce6.site / ?fbclid=IwAR06aWhN_0a1qFuPET-cRgcL7wvoE-4OfreRGDJ3ZMFh2M6bvz-jtHmMykg .

Мошенники предлагают жертвам нажать кнопку для "получения средств". После нажатия открывается новое окно с полем для ввода номера телефона. На фоне страницы размещено размытое изображение, которое похоже на меню персонального кабинета в "Приват24".

"Такую схему разработали, чтобы завладеть номером телефона, привязанным к банковской карте. Имея его, мошенникам будет не сложно добраться и до карточек человека. Чтобы выглядеть более убедительными, мошенники использовали корпоративные цвета и логотип финансового учреждения", – отметили фактчекеры. Кроме того, поддельный "Приват24" может использоваться для выманивания логина и пароля входа в электронный банк.

В пресс-службе ПриватБанка подтвердили, что указанный ресурс – фишинговый сайт, незаконно использующий дизайн и логотипы банка. Сам банк при этом не раздает помощь "в один клик". У финучреждения действительно есть благотворительный фонд "Помогать просто", но его оригинальный интернет-адрес выглядит так: blago.privatbank.ua.

Мошенники использовали айдентику банка и фонда, а также скопировали структуру настоящего сайта благотворительного фонда, шрифты и фото. К тому же на настоящем сайте благотворительного фонда по центру экрана находится кнопка "Пожертвовать", а не "Получить деньги".

"ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для кражи денег со счетов", – отметили в пресс-сслужбе финучреждения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мошенники выманили у украинца 40 тыс. грн через фейковый чат-бот Ощадбанка. Читайте, как не стать жертвой.

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