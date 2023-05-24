Остались считанные дни: украинцы в Польше могут получить до 56 тыс. грн в месяц

У украинских беженцев в Познани (Польша) осталось два дня, чтобы оформить помощь от Красного Креста. Получить можно до 56 тыс. грн, но заявки принимаются только до 26 мая.

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Также оформить помощь можно до 31 мая в Быдгощском повете. Об этом свидетельствуют данные Польского Красного Креста (IFRC).

Помощь выплачивается за месяц, однако в течение двух месяцев. Окончательная сума выплат зависит от количества членов семьи:

один человек – 1420 злотых в месяц, или около 12,5 тыс. грн;

двое членов семьи – 2640 злотых, 23,3 тыс. грн;

три члена семьи – 3860 злотых, 34 тыс. грн;

четыре человека в семье – 5080 злотых, почти 45 тыс. грн;

пять и более людей – 6300 злотых, почти 56 тыс. грн.

Выплату можно оформить по ссылке. Чтобы подать заявку, потребуется:

подготовить документы для всех членов семьи;

загрузить приложение IFRC (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);

создать учетную запись и добавить членов семьи, на которых можно получить помощь;

заполнить из мобильного приложения анкету-заявление, добавив в нее необходимые сканы/фото документов.

Кто может подать заявку

На выплаты могут рассчитывать украинцы, которые прибыли на территорию Польши после 1 октября 2022 года и находятся в Познаньском уезде и Быдгощском повете.

При этом получатель должен входить в одну из социально незащищенных групп. То есть нужно соответствовать хотя бы одному критерию:

плохие условия проживания;

средний доход на семью равен или меньше 2450 злотых (21,7 тыс. грн);

на иждивении есть минимум один несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;

возраст 60 лет и старше;

на иждивении есть по крайней мере 1 человек с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев в размере 2200 грн. Деньги выплачиваются тем, кто пострадал в результате военных действий, но не во всех областях Украины.

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