Пенсии вырастут не у всех: кто останется без повышения в 2023 году
В Украине ежегодное повышение пенсий проходит в несколько этапов. Однако ни один из них не затрагивает ряд категорий. В том числе это пенсионеры, которые не соответствуют ряду критериев, а также бывшие работники прокуратуры и те, кто получает "спецпенсии".
Так, под мартовскую индексацию выплат попали 10,5 млн человек. В июне пенсии также пересчитают работающим пенсионерам. Однако ни под один из пересмотров не подпадают такие категории граждан:
- работающие пенсионеры, которые не накопили дополнительные 24 месяца страхового стажа;
- пенсионеры, которые получают пенсию выше установленного максимума в 20 930 грн;
- бывшие сотрудники прокуратуры;
- те, кто получает не пенсии по возрасту, а т.н. ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Кроме стандартных повышений, украинцы также могут получать доплаты к пенсиям. Они рассчитываются, исходя из возраста получателя:
- пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;
- 75-80 лет – до 456 грн;
- старше 80 лет – до 570 грн.
Но есть и дополнительное условие: для получения доплаты "по возрасту", основная пенсия должна быть ниже 10 340 грн. Если пенсионер уже получает больше этой суммы, дополнительных выплат не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине любой работающий может увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого по собственному желанию нужно увеличить себе пенсионный возраст. Если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.
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