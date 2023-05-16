Пенсионерам в Украине готовят масштабные проверки: что известно

В Украине планируют масштабно проверить правомерность выплаты пенсий. Отобрать выплату по результатам проверок могут только у тех, кто серьезно нарушил закон. Например, если человек пенсию на ошибочную фамилию или вовсе по поддельным документам.

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Об этом сообщается в проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Документ обнародовала Федерация профсоюзов Украины, а вот зарегистрировал этот проект Минюст.

В ходе проверки специалисты проанализируют соблюдение правил об обмене информацией о пенсиях и пенсионерах. Отменить пенсионную выплату могут, если:

выплата начисляется на ошибочную фамилию;

пенсию получали по поддельным документам;

пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев и более;

получатель пенсии является переселенцем, который сменил место пребывания и не зарегистрировался;

получатель некоторое время живет за границей (за время пребывания в Украине платить все равно будут).

Как сообщал OBOZREVATEL, любой работающий украинец может увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого по собственному желанию нужно увеличить себе пенсионный возраст – если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев.

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