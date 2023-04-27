Почему работодатели не указывают зарплату в вакансиях: эксперт раскрыла причины

Работодатели в Украине часто отказываются размещать в вакансиях уровень зарплаты. Это может быть связано сразу с несколькими явлениями. В частности, с нежеланием раскрывать зарплаты новых сотрудников тем, кто уже работает в компании.

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Об этом рассказала HR-консультант Татьяна Пашкина, пишет РБК-Украина. "Размер оплаты могут скрывать в объявлениях, чтобы не демотивировать работников компании. Ведь традиционно уже работающий сотрудник выходит работодателю "дешевле" чем привлечение с рынка труда", – объяснила специалистка.

Также среди частых причин сокрытия зарплаты эксперт назвала такие:

предлагаемая заработная плата меньше рыночной;

компания хочет "оставить пространство для переговоров";

у работодателя есть несколько вакантных должностей, и каждая имеет свой штатный оклад, но на сайте могут разместить вакансию, которая объединяет эти должности.

Пашкина также предупредила, что публикуется много вакансий от аферистов. Они обычно указывают в объявлении хорошую зарплату. Зато в общении с кандидатом требуют внести некую оплату, например, за регистрацию аккаунта, проверку тестового задания и т.д. "Требовать деньги за трудоустройство – мошенничество", – подчеркнула эксперт.

Чтобы не нарваться на мошенников, Пашкина советует критически относиться к вакансиям из соцсетей и мессенджеров. В таких случаях нужно тщательно проверить работодателя. В целом лучше использовать специализированные сайты поиска работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на зарплату от 40 тыс. грн могут претендовать не только специалисты с высшим образованием. Такой доход предлагают некоторым менеджерам по продажам (со знанием иностранных языков), таксистам на собственном транспорте, риелторам.